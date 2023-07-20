Haliliye Belediyesi Hoş Geldin Bebek Projesiyle Binlerce Aileye Yardım Etti

Haliliye Belediyesi, yeni doğan bebekler için başlattığı Hoş Geldin Bebek projesiyle 4 bin 177 ailenin ilk ihtiyacı olan puset ve çanta hediyelerini dağıttı. Ailelerin memnuniyeti ise yüzlerine yansıdı.

Haliliye Belediyesinin yeni doğan bebekler için başlattığı Hoş Geldin Bebek projesiyle 4 bin 177 ailenin ilk ihtiyacı olan puset ve çanta hediyeleri hanelere ulaştırıldı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelindeki hanelere dokunmaya devam ediyor. Müdürlük bünyesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürülen hizmetlerin yanı sıra gönüllere dokunan projelerle de ailelerin yanında olan Haliliye Belediyesi, ilçede dünyaya gözlerini açana bebekleri de düşünüyor. Hayata geçirilen Hoş Geldin Bebek projesiyle Haliliye'de dünyaya gelen bebeklerin ilk ihtiyaçları olan çanta ve puset hediyeleri ailelerine teslim ediliyor. Ailelerin doğum raporuyla yaptığı başvurunun ardından ekiplerin kapı kapı ulaştırdığı hediyelerle, şu ana kadar 4 bin 177 bebeğin hediyesi ailelerine ulaştırıldı. Başkan Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat'tın da eşlik ettiği ziyaretlerden duydukları memnuniyet yüzlerine yansıyan anneler, Haliliye Belediyesi'nin yeni doğan bebekleri de unutmadığını ifade ederek teşekkürlerini iletti. - ŞANLIURFA