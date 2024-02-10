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Hakkari İl Jandarma Komutanı Lise Öğrencileriyle Buluştu

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Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle kariyer planlaması hakkında sohbet etti ve sorularını cevapladı.

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Tuğgeneral Çarıkcıoğlu, Hakkari Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Öğrencilerle kariyer planlaması hakkında sohbet eden Çarıkcıoğlu, öğrencilerin sorularını cevapladı, tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Çarıkcıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tuğgeneral Jandarma Hakkari Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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