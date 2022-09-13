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Hakkari haberi! Hakkari'de kadınların salça mesaisi sürüyor

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Hakkari haberi! Hakkari'de kadınların salça mesaisi sürüyor

Gelen Hakkari haberlerine göre Hakkari'de kadınların geleneksel yöntemlerle salça üretim mesaisi sürüyor.

Hakkari'de kadınların geleneksel yöntemlerle salça üretim mesaisi sürüyor.

Yeni Mahalle'de yaşayan Necip Erik, bahçesinde ürettiği domatesleri salça haline getirmek için atölye açtı.

Kentteki kadınlar da hasadını yaptıkları domatesleri burada geleneksel yöntemlerle salça haline getiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özkan, "Büyük işler böyle küçük adımlarla başlar. Kurum olarak bu projeye destek vereceğiz." dedi.

Özbek ise kadınların emeğinin karşılık bulmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kentte salça üretimini yaygınlaştırmayı planladıklarını belirten Özbek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile DAKA'ya sunacağımız proje ile Hakkari'de salça fabrikası kurmayı hedefliyoruz. Bu işi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şu anda organik olarak yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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