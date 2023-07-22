Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, özel gereksinimli 3 kardeşi sevindirdi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve beraberinde bulunan Şemdinli ilçe Temsilcisi Ahmet Sever ile birlikte Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde ikamet eden özel gereksinimli olan yüzde 95 yürüme engelli olan Mesrur Kaynak, yüzde 85 yürüme engelli olan Agit Kaynak ve yüzde 80 yürüme engelli olan Valide Kaynak kardeşlere tam donanımlı 3 adet pediatrik tekerlekli sandalye desteğinde bulundular.

Başkan Aydoğdu, gönüllü hayır severlerin desteğiyle coğrafya tanınmak sızın bu tür özel gereksinimli çocuklar okusun gezsin eğlensin ve mutlu olsun diye bu tür engelsiz yaşam desteklerinin gün geçtikçe devam ettiğini söyledi. Aydoğdu, "Tohum toprağa engelliler topluma emanettir. Biz inandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Özel gereksinimli çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu ve ailesinin hayır dualarını alarak onların her zaman ve her yerde hizmet ve destek sözünü verdik.

Kaynak ailesi ise, tekerlekli sandalyeye kavuşan çocuklarının çok mutlu olduklarını ve hayalinin gerçekleştiğini, kendilerine her konuda yardım elini uzatan, bize bu değerli hizmetlerde bulunan Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu ve yönetimine teşekkür ettiler. - HAKKARİ