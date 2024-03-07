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Hakkari'de Öğretmenler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen öğretmenler arası bilgi yarışmasında dereceye giren öğretmenlere altın hediye edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öğretmenler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sınırdan Sınırların Ötesine Projesi" kapsamında Hükümet Konağı'nda düzenlenen yarışmaya birçok öğretmen katıldı.

Bilgi yarışmasında dereceye giren Evin Soylu, Mizgin Yıldız ve Hafize Büşra Güzel'e altın hediye edildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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