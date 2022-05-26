Hakkari'de "3. Stem ve Bilişimle Üretim Şenliği" yapıldı - Haberler

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce bu yıl üçüncüsü düzenlenen Stem ve Bilişimle Üretim Şenliği'nde öğrenciler projelerini sergilendi.

İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşundu bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kent genelindeki bilim atölyelerinde 150 öğrencinin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı 75 projenin yer aldığı şenlikte konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kentin her alanda geliştiğini, eğitimde de ciddi ilerlemeler kaydedildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Eğitim işi bir ekip işi, önemseme ve farkındalık işi. Sadece Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğretmen ile öğrencilerin değil herkesin, tüm Hakkarililerin meselesi olması gerekiyor. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız da budur. Birçok projeler yaptık ve birçok fiziksel eksikler giderdik. Yüzlerce okulda tadilat ve tamirat yapıldı. 43 okul ve öğretmen evi projeleri bitirildi. Yine kütüphanesiz okul kalmadı. Kitap okuma sayısı hakikaten artık çok ileri düzeylere geldi. Bütün çocuklarımız okuyor. Hakkari Valiliği olarak çocuklara 45 bin kitap dağıtık. Amacımız sorgulayan, düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dinini ve değerlerini bilen, eğitime açık bir gençlik yetiştirmektir."

Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de projeler hakkında bilgi vererek, öğrenci ve öğretmelere başarılar diledi.

Akbıyık, daha sonra protokol üyeleriyle açılışını yaptığı sergiyi gezdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.