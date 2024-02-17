Hakan Tütüncü, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, kentteki seçim çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

SAĞLIK-SEN'in 42. Antalya Teşkilat Toplantısı'na katılan Tütüncü, konuşmasında, sağlık çalışanlarının insan hayatına dokunduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını dönemini hatırlatan Tütüncü, sağlık çalışanlarının yeri geldiğinde milli kahramanlara dönüştüğünü vurguladı.

Bir yerel yönetici, belediyeci olarak sorumluluğunun farkında olduğuna değinen Tütüncü, 15 yıllık görev sürecinde olduğu gibi salgın döneminde de sağlık çalışanlarına destek olacak uygulamalara imza attıklarını dile getirdi.

Kepez ilçesinde sağlık yatırımlarına da önem verdiklerini aktaran Tütüncü, 4'ü özel 15 hastanenin ilçeye kazandırıldığını, yapımı sürenlerle birlikte aile merkezleri sayısının 41'e ulaşacağını aktardı.

15 yıllık yerel yönetim tecrübe ve pratiğinin, Antalya'nın 19 ilçesine yayılması için yola çıktıklarını belirten Tütüncü, "Yeni dönem Antalya'nın her alanda gerçek belediyecilik uygulamalarıyla tanıştığı yepyeni bir çağ, bir dönem olacak. Biz bu döneme Antalya'nın altın çağı diyoruz. Bu dönemin sağlık çalışanlarının da altın çağı olacağını buradan ilan etmek istiyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki ilk hedefinin sağlık çalışanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek olduğunu vurgulayan Tütüncü, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarımızın, özellikle de annelerin yaşam şartlarını iyileştirmek için Antalya'nın en büyük hastanelerinden başlayarak mümkün olan bütün sağlık tesislerinin bahçesine sadece sağlık çalışanlarına özgü kreş yapacağız. Sosyal tesislerden ve sosyal haklardan faydalanma konusunda da elimizden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum. Ulaşım konusunda ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Kreşler, sosyal tesisler ve ulaşımda ilave haklardan faydalanılması ve sağlık çalışanlarına imtiyaz tanınması konusunda beklentileri tam olarak karşılayacak adımı 1 Nisan 2024'te sizlerin desteğiyle başlatacağız. Antalya'da yaşayan herkesin kendini ayrıcalıklı hissedeceği müjdeyi 1 Nisan itibarıyla şehrimize adım adım ilan edeceğiz."

Toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş da katıldı.