Hakan Tütüncü Finike'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Finike ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tütüncü, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileyen Tütüncü, Finike'nin denizi, bahçeleri ve yaylalarıyla ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu, amaçlarının bu güzelliği ortaya çıkarıp işleyerek, insanların mutluluğuna katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Kepez ilçesinde bu güzellikleri ortaya koyduklarını vurgulayan Tütüncü, "Bu güzellikler Antalya'nın her tarafına yayılsın. Antalya'nın her tarafındaki hemşehrilerimiz yaşadıkları bölgedeki güzelliğin farkına varsınlar ve onu bir dinamizme dönüştürsünler. O dinamizm hepimizin yaşam kalitesini artırsın. Yerelden kalkınmayı başlatalım, daha güzel şehirlerde yaşayalım. İşte bu düşüncelerle Antalya'nın altın çağını başlatmaya karar verdik. Antalya'nın altın çağı 31 Mart'ta başlayacak. Finike'nin altın çağı da belediye başkan adayımız Cenk Şimşek ile başlayacak. Ele ele vererek çok daha güzel bir Antalya Büyükşehir Belediye meclisi ve güzel bir Finike'yi var edeceğiz. Hepimizin yaşamaktan mutluluk duyduğu, ekonomilerimizin daha çok geliştiği güzel ilçelerimiz olacak. Finike de doğal güzellikleriyle bunların en başında gelecek." diye konuştu.

İlçede ayrıca Finike İlçe Halk Kütüphanesi'nin de açılışına katılan Tütüncü, esnaf ziyaretlerini sürdürecek ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak.