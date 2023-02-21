Gürün'de depremde hasar gören minarelerin yıkımına başlandı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde hasar gören cami minarelerinin kontrollü yıkımı yapıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde hasar gören cami minarelerinin kontrollü yıkımı yapıldı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen Gürün'de hasar tespit çalışmaları sürüyor. 153 binanın ağır hasarlı olduğu, 2 binanın yıkıldığı ilçede, 15 cami minaresi de zarar gördü. Depremde hasar gören Hayrani Baba, Meydan ve Afetevleri Camisi'nin minareleri vinç yardımıyla uzman ekiplerce tamamen yıkıldı. Depremde Ulu Cami ve Şuğul Mahalle, Suçatı Mescitönü, Sarıca Köyü, Pınarönü, Suçatı Kiremitli, Çiçekyurt Köyü, Osmanpaşa, Toraman, Suçatı Boğaziçi, Sarıca Köyü Tekler Mezrası ve Çamlıca Köyü Camisi'nin minareleri zarar gördü. Camilerin yıkılan minarelerinin yapımına ve hasar görenlerin onarımına kısa sürede başlanılacağı bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Suçatı Sivas Cami Güncel Haberler

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