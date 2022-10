Gürsel Erol: "Bu Ülkede Herkes Özgürce Düşüncelerini Savunabilmelidir"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'nde İrem Derici konserinin iptal edilmesiyle ilgili "Sanatçı arkadaşımız başka bir arkadaşımızken insanların özgürlüğüne müdahale eden zihniyet bu sanatçımızın Elazığ'da sahneye çıkmasına ne yazık ki engel oldu. Bu ülkede herkes özgürce düşüncelerini savunabilmelidir. Bu ülkede herkes özgürce inançlarını yaşayabilmelidir. Gençler, siz Türkiye'nin geleceğisiniz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın tanıtılmasına katkı sağlaması amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali'ne katıldı. Festival alanında Elazığlılarla sohbet edip fotoğraf çektiren Erol, şunları söyledi:

"BU ÜLKEDE HERKES ÖZGÜRCE DÜŞÜNCELERİNİ SAVUNABİLMELİDİR"

"Vatanımızın bayrağımızın güvencesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri gençler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili gençler, yaşamınızın her alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini, Cumhuriyet'in değerlerini savunun. Sevgili gençler, yaşamınızın her alanında devletinize olan bağlılıktan vatanınıza olan sadakatten asla vazgeçmeyin. Sevgili gençler, yaşamınızın her alanında 12 Eylül faşist rejimine de 28 Şubat faşist rejimine de karşı çıkın ve dik durun. Sanatçı arkadaşımız başka bir arkadaşımızken ama insanların özgürlüğüne müdahale eden zihniyet bu sanatçımızın Elazığ'da sahneye çıkmasına ne yazık ki engel oldu. Bu ülkede herkes özgürce düşüncelerini savunabilmelidir. Bu ülkede herkes özgürce inançlarını yaşayabilmelidir. Gençler, siz Türkiye'nin geleceğisiniz. Siz bu ülkenin umudusunuz ve siz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak Cumhuriyet'in değerlerinin gerçek sahiplerisiniz. Sizlere diyorum ki yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın devletimiz, yaşasın vatanımız ve yaşasın Mustafa Kemal Atatürk."

Ayrıca festival alanını ziyaret eden yurttaşlara salçalı köfte ikram edildi. Elazığlılar, festival kapsamında düzenlenen konserde keyifli anlar yaşadı.