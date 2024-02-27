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Guram Guramişvili: Orta Koridor'un geliştirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz

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Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Guram Guramişvili, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı (Orta Koridor) geliştirmek için ortak ülkeler ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Guramişvili, başkent Tiflis'te Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen 'Ticaret ve Ulaştırma Orta Koridoru - Yük Taşımacılığını Üç Kat Artıracak ve Seyahat Süresini Yarıya İndirecek Sektörel Politikalar ve 2030'a Kadar Yatırımlar' başlıklı raporun sunum programının açılışında konuştu.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakan Yardımcısı Guram Guramişvili, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı (Orta Koridor) geliştirmek için ortak ülkeler ile çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Guramişvili, başkent Tiflis'te Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen "Ticaret ve Ulaştırma Orta Koridoru - Yük Taşımacılığını Üç Kat Artıracak ve Seyahat Süresini Yarıya İndirecek Sektörel Politikalar ve 2030'a Kadar Yatırımlar" başlıklı raporun sunum programının açılışında konuştu.

Konuşmasında Orta Koridor'a değinen Guramişvili, "Orta Koridor'a yönelik gittikçe artan bir ilgi var. Bu ise söz konusu güzergahın daha da geliştirilmesi ve ek yüklerin buraya çekilmesi için imkanlar yaratıyor." dedi.

Orta Koridor'un bölgesel ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Guramişvili, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu koridor, transit fonksiyonunun yanı sıra, koridor boyunca ekonomik aktivitenin ve bölge ülkelerinin ticaret cirosunun artırılması açısından son derece yüksek bir öneme sahiptir."

Guramişvili, 2024'te Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu projesinin bitmesi ile birlikte Gürcistan'da demir yolu hatlarının modernizasyon çalışmalarının da bitmesinin planlandığını, bunun Orta Koridor'un daha da geliştirilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Orta Koridor'un rekabetini artırmak için Gürcistan olarak çeşitli altyapı projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Guramişvili, şunları kaydetti:

"Orta Koridor'un rekabetini artırmak için Hazar Denizi ve Karadeniz'de engelsiz bir trafik olması son derece önemlidir. Gürcistan'ın şu anda Bulgaristan ve Romanya limanlarına doğrudan feribot bağlantısı mevcut ama söz konusu ulaşım bağlantıları ve frekanslarını daha da artırmak için çalışıyoruz."

Programa, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dan hükümet yetkilileri, diplomatlar ve Dünya Bankası temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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