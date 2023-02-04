Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 5 ilde 430 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Şırnak, Batman, Mardin ve Bingöl'de kar nedeniyle 430 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Elazığ, Şırnak, Batman, Mardin ve Bingöl'de kar nedeniyle 430 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 7, ilçelerden Ağın'da 16, Arıcak'ta 1, Baskil'de 30, Maden'de 4, Karakoçan'da 1, Keban'da 30, Kovancılar'da 1, Palu'da 2 ve Sivrice'de 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Arıcak'ta 1 köy yolu açıldı. Kapalı 124 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, Baskil ilçesi Beşbölük köyünde yolda kalan tırı da kurtardı.

Ayrıca Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezinde kar küreme ve temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, merkezde 3, Uludere'de 2, Beytüşşebap'ta 9 köy ile mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Öte yandan, Şırnak Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kent çevresinde bugün sabahtan itibaren görülecek yoğun karın (20 santimetre ve üzeri), yarın akşama kadar etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, kar yağışı, buzlanma riski ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Batman

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Sason'da 39 ve Kozluk'ta 2 yerleşim yerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin

Mardin'de ekipler, karın etkili olduğu Mardin-Diyarbakır kara yolunda ulaşımın aksamaması ve kent genelinde kapanan 200 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışıyor.

Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, UMKE ve AFAD ekipleri, ulaşımın sağlıklı sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışma yürütüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, tüm ekiplerin teyakkuz halinde görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Demirtaş, sürücülerin kış lastiği veya kar zinciri olmadan trafiğe çıkmamaya özen göstermesini istedi.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 8, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 22 ve Solhan'da 9 köyün yolları kar nedeniyle kapandı.

Yolları açmak için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapıyor.