Güneydoğu'da Çocuklara Güvenli Yüzme Eğitimi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çocuklar ve gençler serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı yüzme havuzlarında güvenle yüzmeyi öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin yüzme havuzlarında düzenlenen kurslarda çocuklara ve gençlere uzman antrenörler eşliğinde yaş gruplarına göre eğitim veriliyor.

Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı bölge illerinden Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak'ta da serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı düzenlenen yüzme kurslarına ilgi yoğun.

Haftanın belirli günlerinde antrenör ve yüzme hocaları gözetiminde ücretsiz verilen eğitimlerle binlerce çocuğun ve gencin güvenle yüzmesi ve serinlemesi, yaz tatilini mutlu geçirmesi sağlanıyor.

Kurslarda bu alandaki yetenekleri keşfedilenler spora kazandırılarak ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanıyor.

"35 bin çocuğa yüzmeyi öğreteceğiz"

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 13 havuzda çocuklar ve gençler güvenle kulaç atıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesis Amiri ve Yüzme Antrenörü Fatih Tekgül, AA muhabirine, Bakanlıkça hayata geçirilen proje kapsamında kentteki havuzlarda yılın 12 ayı yüzme eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.

Yaz mevsiminde yoğun bir taleple karşılaştıklarını ifade eden Tekgül, eğitimlerin uzman eğitmenlerce verildiğini belirtti.

Tekgül, şunları kaydetti:

"Yaz mevsimi boyunca yüzme kursları devam ediyor. Diyarbakır'da özellikle yaz mevsiminde artan boğulma vakalarının önüne geçmek için çocuklara temel eğitimden başlayıp yüzmeyi öğretiyoruz. Yaz mevsiminde okulların kapanmasından dolayı çok yoğun bir talep var. Kentte tecrübeli 33 antrenörümüz ve 25 cankurtaranımız var. Yaz mevsiminde ulaşabildiğimiz kadar çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Kış mevsiminde de yüzme kurslarımız devam ediyor. Geçen yıl 30 bin çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Bu yıl 35 bin çocuğa yüzmeyi öğretmeyi hedefliyoruz. Hedefimize ulaşıp 35 bin çocuğa yüzmeyi öğreteceğiz."

"Artık tatile gittiğimizde yüzebileceğim"

Çocuklardan Nehir Baykara, babasının yönlendirmesiyle katıldığı kursta yüzmeyi öğrendiğini söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden Baykara, "Ailemle tatile gittiğimde yüzme bilmediğim için yüzemiyordum. Artık tatile gittiğimizde yüzebileceğim." dedi.

Rotinda Bayram da yüzme kursuna katıldığı için çok mutlu olduğunu, eğitim görürken aynı zamanda serinlediğini belirtti.

"Çocuklarımızı yüzme havuzlarımıza davet ediyoruz"

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesis Amiri, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Bilge Cengiz Saidoğlu, hayata geçirilen proje kapsamında binlerce çocuğun yüzme öğrendiğini söyledi.

Saidoğlu, uzman antrenörler eşliğinde güvenli bir ortamda çocukların yüzme eğitimi aldığını dile getirerek "Merkez Artuklu ilçemizde 2 havuz olmak üzere Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Savur, Derik ilçelerimizdeki havuzlarda aktif olarak kurslarımız devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin çocuğumuza eğitim vermeye devam ediyoruz. Projemizin amacı çocuklarımıza yalnızca yüzme öğretmek değil, onların fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerine katkı sağlamak, spor kültürünü kendilerine aşılamak. Havuzlarımız yarı olimpik. Hijyene çok önem veriyoruz. Çocuklarımızı tehlikeli sularda yüzmek yerine yüzme havuzlarımıza davet ediyoruz. Mardin'de yüzme bilmeyen kalmasın diyoruz." diye konuştu.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Aleyna Akdeniz, yüzme öğrenerek eğlenceli bir tatil dönemi geçirdiğini anlatarak "Yüzmeyi hocalarım sayesinde öğrendim. Yüzmek, çok iyi bir duygu ve iyi bir spor." dedi.

Demir Hüseyinoğlu da kursta güvenle kulaç atmayı öğrendiklerini belirterek verilen eğitimden memnun olduklarını ifade etti.

"Batman'da 7-14 yaş grubunda 5 bin 600 öğrenci başvuruda bulundu"

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü İbrahim Rüzgar da kentte son 5 yılda çocuk, genç ve yetişkinlerden oluşan 50 bin kişiye yüzme eğitimi verdiklerini belirtti.

Bu yıl da eğitimlerin yoğun katılımla sürdüğünü ifade eden Rüzgar, şunları kaydetti:

"Batman'da 7-14 yaş grubunda 5 bin 600 öğrenci başvuruda bulundu, yüzmeyi öğretiyoruz. Bu yıl 14 yaş üstü 5 binin üzerinde vatandaşımıza da yüzme öğrettik. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri güvenli havuzlarda serinlemeleri ve yüzmeyi öğrenmeleri için eğitimlere davet ediyorum. Batman çok sıcak bir bölge. Güvenli olmayan nehirlerimiz, baraj göllerimiz var. Vatandaşlardan beklentimiz güvenli olmayan göl ve nehirlerde yüzmemeleri, olimpik yüzme havuzlarımızı tercih etmeleri."

Yüzme eğitimi alan çocuklardan Ali Barış da yüzmeyi çok az bildiğini, aldığı eğitim sayesinde kendisini geliştirdiğini ifade ederek, "Yüzme eğitimlerimiz çok keyifli geçiyor. Ayrıca yeni arkadaşlar da edindim. Eğitimler sayesinde hem yüzmeyi öğreniyorum hem de sosyalleşiyorum." dedi.

Azim Çelik ise yüzme öğrenmek için eğitimlere katıldığını, haftada iki gün hem eğitim gördüğünü hem de havuzda keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

"Amacımız yüzme öğretirken ülkemize de milli sporcu kazandırmak"

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yüzme antrenörü Hasan Çelik, proje kapsamında 8 yılda kentte 45 bin kişiye yüzme eğitimi verildiğini belirtti.

Çelik, yoğun talep üzerine eğitimleri 3 etap şeklinde sürdüreceklerini anlatarak "İlk etabı temmuz, ikinci etabı ağustos ve son etabı da eylül ayında alacağız. Proje, il merkezi ve bütün ilçelerimizde yaz boyunca havuzlarımızda devam ediyor. Bu yıl 1200 kişi başvuru yaptı. Yeteneği doğrultusunda seçtiğimiz çocuklarımızla bu yıl Antalya'da okul sporlarında Türkiye şampiyonu olduk. Yine küçükler ve yıldızlar kategorisinde 3 branşta Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. 3 branşta da çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, bir yandan yüzme öğretirken diğer yandan ülkemize milli sporcu kazandırmak." diye konuştu.

Geçmiş yıllara nazaran son yıllarda boğulma vakalarında düşüş olduğunu dile getiren Çelik, bunda bu tür projelerin katkısının olduğuna inandıklarını ifade etti.

Çelik, kayıtların devam ettiğini belirterek bütün çocukların projeden yararlanmasını istediklerini söyledi.

Yüzme eğitimi alan Berken Kandemir, 5 yıldır kursta eğitim gördüğünü anlatarak, haftada 4 saat kursa gelerek milli takım seçmelerine hazırlandığını belirtti.

Enes Sürgit ise kursta hem serinlediklerini hem de arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA