Güney Kore ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

Güney Kore ve Japonya'dan şirket ve hükümet yetkilileri, farklı sanayi alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi konularını görüştü.

Güney Kore ve Japonya'dan şirket ve hükümet yetkilileri, farklı sanayi alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi konularını görüştü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, 240'tan fazla Güney Koreli ve Japon üst düzey yetkilinin başkent Seul'de bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ilk kez 4 yıl sonra yüz yüze gerçekleştirilen toplantıda, farklı sanayi alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi.

İki ülke arasında karşılıklı düzenli ziyaretlerin başlayacağı aktarılan açıklamada, bu ziyaretlerden somut sonuçların elde edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Güney Kore Sanayi, Ticaret ve Enerji Bakan???????ı Ahn Duk-geun, yaptığı açıklamada, ileri sanayi alanları, ticaret, genç nesiller arasındaki ilişkiler ve yeni küresel pazarlara geçiş konusunda ortak çalışmaları destekleme ve teşvik etme sözü verdi.

Ticari ilişkilerinin bozulması

İki ülke arasındaki ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin Kasım 2018'de Japon şirketlerini 1910-1945'teki sömürgecilik dönemi sırasında zorla çalıştırılan işçiler için tazminat ödemeye mahkum etmesi üzerine gerilmişti.

İki ülke arasındaki gerilim, Japonya'nın Temmuz 2019'da Güney Kore'nin teknoloji endüstrisinde ihtiyaç duyulan kilit öneme sahip maddelere daha sıkı ihracat kontrolü getirmesiyle tırmanmıştı.

Japonya, aynı yılın ağustos ayında Güney Kore'yi "imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler" listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Seul yönetimi de buna karşılık iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan istihbarat anlaşmasının süresini uzatmayacağını bildirmiş, son olarak Japonya'yı tercihli ticaret statüsü alan ülkelerin beyaz listesinden çıkarmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, 21 Mart'ta Japonya'yı beyaz listeye yeniden dahil etmek için gereken yasal adımların atılması talimatı verdikten sonra Japonya, tercihli ticaret statüsü alan ülkelerin bulunduğu "beyaz liste"ye yeniden dahil edilmişti.