Güney Kore'de iki eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot öldü - Haberler

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Güney Kore'de iki eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot öldü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Güney Kore'de iki eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot öldü

Güney Kore'de iki temel eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.

Güney Kore'de iki temel eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.

Yonhap haber ajansının haberine göre, yetkililer, başkent Seul'un 300 kilometre güneyindeki Sacheon kentinde, "Air Force KT-1" tipi iki eğitim uçağının havada çarpıştığını bildirdi.

Çarpışmanın ardından uçaklar pirinç tarlasına düştü.

Kazada, 3 pilot öldü, bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine 30'dan fazla acil müdahale ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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