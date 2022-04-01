Güney Kore'de iki eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot öldü
AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Güney Kore'de iki temel eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.
Güney Kore'de iki temel eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.
Yonhap haber ajansının haberine göre, yetkililer, başkent Seul'un 300 kilometre güneyindeki Sacheon kentinde, "Air Force KT-1" tipi iki eğitim uçağının havada çarpıştığını bildirdi.
Çarpışmanın ardından uçaklar pirinç tarlasına düştü.
Kazada, 3 pilot öldü, bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Olay yerine 30'dan fazla acil müdahale ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel