Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü - Haberler

CAPE TOWN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrikalı Howard Warrington, Güney Afrika'nın Robben Adası'ndan Cape Town sahiline doğru yüzerken görülüyor, 21 Mayıs 2022. Güney Afrikalı Howard Warrington, bir hayvan refahı örgütü olan Ümit Burnu SPCA'ya (Hayvanlara Kötü Muameleyi Önleme Derneği) para toplamak amacıyla Cumartesi sabahı ünlü Robben Adası ile Cape Town sahili arasındaki mesafeyi 100. kez yüzerek geçti. (Fotoğraf: Francisco Scarbar/Xinhua)

Xinhua / Güncel