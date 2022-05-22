Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Afrikalı Dayanıklılık Yüzücüsü Bu Kez Hayvan Hakları Derneği İçin Yüzdü

CAPE TOWN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrikalı Howard Warrington, Güney Afrika'nın Robben Adası'ndan Cape Town sahiline doğru yüzerken görülüyor, 21 Mayıs 2022.

CAPE TOWN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Güney Afrikalı Howard Warrington, Güney Afrika'nın Robben Adası'ndan Cape Town sahiline doğru yüzerken görülüyor, 21 Mayıs 2022. Güney Afrikalı Howard Warrington, bir hayvan refahı örgütü olan Ümit Burnu SPCA'ya (Hayvanlara Kötü Muameleyi Önleme Derneği) para toplamak amacıyla Cumartesi sabahı ünlü Robben Adası ile Cape Town sahili arasındaki mesafeyi 100. kez yüzerek geçti. (Fotoğraf: Francisco Scarbar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Güney Afrika, Cumartesi, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title