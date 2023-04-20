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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katılacak, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katılacak, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"ne iştirak edecek.
(İstanbul/15.30/Zonguldak/20.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel