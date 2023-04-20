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Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katılacak, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katılacak, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.30/Zonguldak/20.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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