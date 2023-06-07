Gümüşhane yaylalarında etkileyici manzaralar Dağcılar sis denizi manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkardı Sayısız sarp dağları, derin vadileri, 430'dan fazla yaylasıyla her mevsim büyüleyici manzaralar sunan bir turizm merkezini andıran Gümüşhane'de bahar mevsiminin ren cümbüşüne eşlik eden...

Gümüşhane yaylalarında etkileyici manzaralar

Dağcılar sis denizi manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkardı

GÜMÜŞHANE - Sayısız sarp dağları, derin vadileri, 430'dan fazla yaylasıyla her mevsim büyüleyici manzaralar sunan bir turizm merkezini andıran Gümüşhane'de bahar mevsiminin ren cümbüşüne eşlik eden sis manzaraları görenleri büyülüyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'nin denize en yakın ilçesi olan Kürtün'ün yüksek zirvelerdeki yaylalarında bahar aylarıyla birlikte renk cümbüşü yaşanmaya başlandı.

Pamuk beyazı bulutları yırtarak göğe yükselen haşmetli dağların zirvelerinde yer alan yaylalarda mevsim itibariyle açan sarı ve mor renkli orman gülleri ile coğrafyayı halı gibi saran yeşil zemin üzerindeki binlerce çiçeğin eşsiz manzarası görsel şölen oluşturuyor.

Halk arasında komar ve zifin çiçeği olarak adlandırılan çiçeklerin yanısıra derin vadileri dolduran ve denizi andıran sis manzarasını görmek için bölgeye 19 kişilik sporcuyla giden Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyeleri kartpostallık manzaralar eşliğinde fotoğraf turu ve doğa yürüyüşü yaptı.

Yemyeşil doğaya mistik bir hava katan sis denizinin yanısıra orman manzarası eşliğinde Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyünün Çetlüce yaylasından yürüyüşe başlayan sporcular Belen tepesini aşarak Deliktaş yaylasına ulaştı ve Yurt Tepesi mevkiinden geri dönerek 16 kilometrelik parkuru başladıkları noktada tamamladı.

Zirvelerden gerçekleştirilen etkinlik boyunca dağın bir yamacında sis manzarası diğer yamacında derin vadilerdeki orman manzarasından yürüyen sporcular doğanın büyüleyici güzelliklerine ev sahipliği yapan yaylalarla dolu parkurda bulunan ve gürül gürül akan çeşmelerden kana kana su içerek görsel şölen sunan doğanın tadını çıkardı.

Tişörtle başladıkları yürüyüşü kışlık montla bitiren sporculardan etkinlik sorumlusu Burak Soydaş, "Coğrafya çok güzeldi. İlk etapta sis bulutu aşağıdaydı. Biz yükseldikçe sis de bizimle yükseldi. Orman gülleri yeni yeni açmaya başlamıştı. Sporcularımız da bayağı bir eğlendiler manzarayla birlikte. Hava şartları ilk başta güzeldi, yaz havasıydı. Tişörtle yürüyen arkadaşlarımız vardı. Sonrasında biraz daha sis çoğalınca sisle beraber yağmur da geldi. Polarlarımızı, montlarımızı giydik. Kışlık montla yürüyüşü sonlandırdık" dedi.

Bölgeye ilk kez geldiğini ifade eden Zeliha Dağdeviren de "Bu parkura ilk defa geldim. Çok zorlayıcı olmasa da güzeldi. Sisin çok yoğunlaşması, manzarası çok güzeldi. Kendimizi siz denizinde hissettik. Yine olsa gelirim" ifadelerini kullandı.

Sporculardan Zehra Aygün ise "Böyle bir uzun parkur yürümemiştim, çok hoşuma gitti. Sarı çiçekler, papatyalar, doğayla iç içe, kuşlar. Sanki denizde, uçakta gibiyim. Çok değişik bir duygu, çok hoşuma gitti. Gümüşhane'nin yaylaları ve çiçekleri benim en beğendiğim yerleridir" diye konuştu.

GÜDAK yöneticilerinden Selami Karaaslan da "Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlıca köyünde Kızılali Yaylası mevkine gerçekleştirmiş olduğumuz yürüyüşümüz sabah itibariyle güneşli bir havada başladı ama saat ilerledikçe sisli ve muhteşem bir havaya döndü. Yapmış olduğumuz etkinlikler de böyle güzel yaylaları tüm Türkiye'ye tanıtmaya gayret ediyoruz. Rize'nin Huser yaylası gibi Gümüşhane'nin de Kürtün ilçesine bağlı Çetlüce Yaylası var. Manzarası, sis denizi, bulutların üstünde insanlara değişik bir atmosfer yaşatması çok güzel. Bütün sporcuları, arkadaşlarımızı, Türkiye'deki bütün dağcıları buraya bekleriz" dedi.