Gümüşhane'de "Mavi Ay" için zirvelere çıktılar, umduklarını bulamadılar Gümüşhane'de bir grup doğa ve fotoğraf tutkunu, iki dolunay arasındaki süreçte meydana gelen ekstra dolunayı ifade eden "Mavi Ay" fotoğrafı çekmek için şehrin 2 bin 200 metre rakımlı bölgesine çıktı ama umduğunu bulamadı.

Gümüşhane'de "Mavi Ay" için zirvelere çıktılar, umduklarını bulamadılar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bir grup doğa ve fotoğraf tutkunu, iki dolunay arasındaki süreçte meydana gelen ekstra dolunayı ifade eden "Mavi Ay" fotoğrafı çekmek için şehrin 2 bin 200 metre rakımlı bölgesine çıktı ama umduğunu bulamadı.

İnternetten gördükleri ve kendilerine oldukça ilginç gelen bu doğa olayı için ilk olarak kent merkezinde günlerce gözlem ve keşif yapan ekip teknolojik imkanlardan da faydalanarak fotoğraf çekimi için kentin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi'nin 2 bin 200 metre rakımlı zirvesine karar verdi.

Araçlarla erkenden bölgeye ulaşarak çadırlarını kurup çaylarını demleyen ekip "Mavi Ay" olarak adlandırılan fakat nadir ve beklenmedik bir olayı anlatmak için kullanılan, Ay'ın rengiyle ilgili olmayan doğa olayını çekmek için fotoğraf ekipmanlarını hazırladı.

Güneş battıktan kısa bir süre sonra yüzünü gösteren dolunayı bulutların arasından çıktıktan sonra en iyi şekilde yakalamak için çeşitli açılardan çekimler yapan ekip aşırı rüzgar nedeniyle soğuyan havaya aldırmadan altın sarısı renge bürünen "Mavi Ay" görüntülerini ölümsüzleştirdi.

Şehrin coğrafi yapısı nedeniyle beklentilerinin aksine ayın yeterince büyük görünmemesi nedeniyle umduklarını bulamayan ekip hayal kırıklığı da yaşadı.

"İstediğimiz gibi olmamasına rağmen gayet mutlu olduk"

Ekipteki profesyonel fotoğrafçıların yanında onlara arkadaş olmak ve bu doyumsuz anı ölümsüzleştirmek için 2 bin 200 metre rakımlı zirveye çıktığını kaydeden Şener Odabaş, "Bugün Mavi Ay olarak adlandırılan dolunayı çekmeye geldik. Ben amatör olarak cep telefonuyla çekimlerimi yaptım. İstediğimiz gibi olmamasına rağmen gayet mutlu olduk. Çekimlerin ardından çayımızı içtik, doğanın tadını çıkarıp dolunayı izledik" dedi.

"Ay beklediğimizden çok küçüktü"

Ekip üyesi Burak Soydaş ise "Beş arkadaşımızla Süleymaniye Mahallesi'nin zirvesinde ay pozlamaya geldik. İstediğimiz ve beklediğimiz gibi elverişli bir ortam olmadı. Hem rüzgar hem de arazinin zorlu olmasından dolayı bazı problemler yaşadık ama her türlü kendimizi adapte edip fotoğrafları çektik. Profesyonel arkadaşlarımızın sayesinde çok güzel fotoğraflar çektik, çay demleyip içtik. Ay beklediğimizden çok küçüktü. Mavi Ay çekmeye geldik ama güneşin batışıyla beraber ay kızıl rengini verdi fotoğraflara. Beklediğimiz görüntüyü alamadık. İnşallah bir sonrakinde daha güzel pozlar alırız" ifadelerini kullandı.

"Dört gün boyunca mekan aradık"

Bu alana çıkmadan önce Gümüşhane'de dört gün boyunca ayı gözlediklerini, daha güzel fotoğrafı nereden çekebilirizin araştırmasını yaptıklarını anlatan Soydaş, "En son 2 bin 200 rakımlı bu tepeyi uygun gördük. Arkadaşlarımızla geldik ama ay yeterince bize istediğimiz pozları vermedi. İnşallah daha sonraki çekimlerimizi daha güzel manzarayla yapacağız. Bu sefer yüksek zirvedeydik istediğimizi alamadık, bir sonrakinde farklı illerde veya ilçelerde daha düşük rakımda güzel fotoğraflar almayı düşünüyoruz" diye konuştu.