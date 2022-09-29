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GUANGZHOU - Çin'in hamarat robotları

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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı olan Guangzhou'da tüm işlerin robotlarca yapıldığı restoran, çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı olan Guangzhou'da tüm işlerin robotlarca yapıldığı restoran, çocuklar ve gençler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yemek yapım aşamasından temizlik aşamasına kadar birçok hizmetin robotlar tarafından sağlandığı restoranda sadece birkaç "insan" çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Guangzhou Güncel Haberler

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