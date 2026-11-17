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13 yıl aradan sonra gelen video oyunu Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) 19 Kasım'daki lansmanı, binlerce kişinin izin planlarını, bazı işverenlerin oyunun çıkış gününe yönelik kararlarını ve analistlerin milyarlarca dolarlık ilk gün gelir tahminlerini şekillendirerek çalışma hayatından dijital ekonomiye, sosyal medyadan popüler kültüre uzanan küresel bir etki yaratıyor.

Serinin bir önceki oyunundan bu yana geçen 13 yılda biriken beklenti, GTA 6'ya yönelik ilgiyi oyuncuların ötesine taşırken video oyunlarının artık yalnızca bir eğlence ürünü değil, ekonomik ve toplumsal sonuçlar doğuran küresel bir sektör haline geldiğini de gösteriyor.

Çeşitli araştırmalar, çok sayıda çalışanın oyunun çıkış günü için yıllık izin planladığını, bazılarının ise hastalık izni kullanmayı değerlendirdiğini ortaya koyuyor.

Oyun, ilk duyurulduğu günden bu yana sosyal medya platformlarında ve çevrim içi topluluklarda en çok konuşulan başlıklardan biri olmayı sürdürürken sektör analizlerinde GTA 6'nın, ilk çıkış gününde milyarlarca dolarlık gelir elde edebileceği öngörülüyor.

AA muhabiri, 19 Kasım'da ilk etapta oyun konsolları için piyasaya çıkacak GTA 6 etrafında oluşan küresel ilgiyi, oyun ekonomisi, dijital kültür ve psikoloji alanındaki uzmanların değerlendirmeleri ışığında inceledi.

Anketlerde oyun çıkış günü için yıllık izin ve hastalık izni planları dikkati çekiyor

ABD merkezli oyun medya ve pazarlama şirketi GameSquare ile çevrim içi anket platformu Pollfish tarafından, çalışan 1000 Amerikalı oyuncuya yapılan; birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği ankette, katılımcıların yüzde 39'u oyun çıkış günü için önceden ücretli izin talep etmeyi, yüzde 32'si evden çalışma talebinde bulunmayı, yüzde 36'sı ise hastalık izni kullanmayı planladığını söyledi.

Oyun medyası IGN'nin bu yılki anketine katılan 10 bin 400 okurun yüzde 42'si ise 19 Kasım için halihazırda izin talep ettiğini belirtti.

İngiltere merkezli insan kaynakları platformu BrightHR ise 70 bin işletme ve 1,2 milyondan fazla çalışana ilişkin izin verilerini analiz ettiği araştırmada, GTA 6 nedeniyle kasım ve aralık ayları için İngiltere çapında yaklaşık 83 bin günlük izin planlandığını hesapladı. Şirket, bunun İngiltere genelindeki ücretli izin maliyetinin yaklaşık 12,4 milyon sterline karşılık gelebileceğini tahmin ederken söz konusu rakamın gerçekleşmiş ekonomik kaybı değil, modelleme yoluyla yapılan bir tahmini yansıttığını kaydetti.

Japonya'da büyük oyunların çıkış günlerinde izin almak zaten bir gelenek olurken Güney Kore merkezli oyun medyası Inven'in ABD'deki yayın kolu Inven Global'in haberine göre de California merkezli otomotiv modifikasyon parçaları üreticisi bir şirket, çalışanlarının izin planlarını öğrenince yaptığı bir şirket içi duyuruyla lansman gününü tatil ilan etti.

Bununla birlikte, ABD'de yayın yapan Fox29 kanalının haberine göre, ABD ordusundan bir birlik yeniden sözleşme imzalayanlara dört gün izin vererek GTA 6'yı adeta bir "teşvik primi"ne dönüştürdü.

Türkiye'de de geri sayım sürüyor

İstanbul merkezli oyun ve espor ajansı Gaming in Türkiye'nin raporuna göre, 2025'te 1 milyar 10 milyon dolarlık hacme ulaşan Türkiye oyun pazarında aktif oyuncu sayısı 50 milyon bandına yaklaştı.

PlayStation Store Türkiye sayfasındaki bilgiye göre GTA 6, Türkiye saatiyle 19 Kasım saat 00.00'da erişime açılacak. Oyunu ön sipariş verenler çıkış tarihinden önce konsollarına indirebilecek ancak oynamak için 19 Kasım'ı bekleyecek.

Türk oyuncuların uzun süredir dile getirdiği taleplerden biri, dil desteği. GTA serisinin yapımcısı Rockstar Games'in açıkladığı 13 dilli ilk listede Türkçe altyazı ya da arayüz seçeneği yer almıyor. Oyun yalnızca İngilizce seslendirmeyle çıkacak.

Dijital oyun ekonomisinin büyüklüğü ve rekor beklentisi

Sektör analiz şirketi Newzoo'nun tahminlerine göre, küresel oyun pazarının 2026'da yüzde 6,1 artışla 213,9 milyar dolarlık tüketici harcamasına ulaşması, dünya genelindeki oyuncu sayısının ise 3,7 milyara çıkması bekleniyor. Şirket, günler sonra çıkacak GTA 6'nın konsollardaki tam oyun harcamalarını da artırmasını öngörüyor.

Suç dünyasında bir karakterin yönetildiği "açık dünya" yapısıyla tanınan serinin önceki oyunu GTA 5, Eylül 2013'te piyasaya sürüldü ve aradan geçen sürede oyun dünyasının en büyük ticari başarılarından biri haline geldi.

Yayıncı şirket Take-Two Interactive'in mali raporlarına göre, GTA 5 bugüne kadar yaklaşık 230 milyon kopya sattı. Söz konusu oyun, dünyanın en çok satan video oyunları arasında ilk 3'te bulunuyor.

Ancak GTA serisi yalnızca ticari başarısıyla değil, uzun yıllardır tartışmalara konu olan içeriğiyle de dikkati çekiyor. Seride silahlı çatışmalar, suç, şiddet, yasa dışı faaliyetler ve yetişkinlere yönelik temalar yer alıyor. Bu nedenle oyun, birçok ülkede yalnızca yetişkinlere uygun yaş derecelendirmesiyle satışa sunuluyor. ABD'de Eğlence Yazılımları Değerlendirme Kurulu (ESRB) tarafından "Mature (Yetişkin) 17+", Avrupa'da ise PEGI tarafından "18" etiketiyle sınıflandırılıyor.

Konsol sahibi her 10 genç oyuncudan 7'si satın almayı planlıyor

Çeşitli ülkelerde yapılan tüketici araştırmaları GTA 6'nın bugüne kadarki en fazla beklenen oyunlardan biri olduğunu ortaya koyuyor.

Wall Street kuruluşu Piper Sandler'ın PlayStation 5 ve Xbox Series S/X sahibi 9 bin gençle yaptığı ankete göre, genç oyuncuların yüzde 70'i oyunu satın almayı planlarken yüzde 15'i birkaç ay beklemeyi tercih ediyor.

Piper Sandler, GTA 6'nın çıkış gününde 45 milyonun üzerinde satabileceğini öngörüyor. Sektördeki genel beklenti ise yaklaşık 25 milyon düzeyinde. Satış adedinin 25 ila 45 milyon, sürüm fiyatlarının da 79,99 ila 99,99 dolar olması durumunda ilk gün gelirinin 2 ila 4,5 milyar dolar şeklinde değişebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan oyunun çıkışı yalnızca oyuncuların değil, iş dünyasının da gündeminde yer alıyor. Oyun sektörünü takip eden analistler, GTA 6'nın çıkış haftasında yalnızca oyun satışlarını değil, konsol satışlarından internet trafiğine, yayın platformlarından aksesuar pazarına kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyor.

"GTA 6 bu neslin 'Star Wars'u"

Çeşitli üniversitelerden akademisyenler, AA muhabirine oyunla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

New York Üniversitesi (NYU) Stern İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Joost van Dreunen, GTA 6'nın yalnızca bir oyun lansmanı olmadığını, küresel eğlence sektörünün en büyük ticari olaylarından biri haline geldiğini söyledi.

GTA serisini "bu neslin Star Wars'u" olarak tanımlayan Van Dreunen, tek bir oyunla 10 milyar doların üzerinde gelir elde eden serinin, yaklaşık 135 milyon mevcut nesil konsol kullanıcısına hitap ettiğini ve oyun için 10 milyonun üzerinde ön sipariş beklendiğini kaydetti.

Van Dreunen, "Artık ne sinema ne de müzik sektöründe bu ölçekte bir lansman görüyoruz. Oyun sektöründe de hiçbir yapım bununla yarışamıyor. Bu nedenle tüm ilgi ve yatırım tek bir oyunda yoğunlaşıyor." ifadelerini kullandı.

GTA 6'nın etkisinin yalnızca çıkış günündeki satışlarla ölçülmemesi gerektiğini vurgulayan Van Dreunen, "Lansman bir son değil, bir başlangıçtır. Önceki GTA oyunu, 13 yıl boyunca milyonlarca insanın her ay ödeme yapmaya devam etmesini sağladı, bu nedenle tüm yayıncılar, GTA 6'nın kaç adet satıldığına değil, insanları ne kadar süre boyunca kendi ekosistemi içinde tutabildiğine odaklanacak. Tüm sektörün yöneldiği model de tam olarak bu." değerlendirmesinde bulundu.

GTA 6 küresel bir kültürel olaya dönüştü

Cincinnati Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi ve UC Game Lab Direktörü Prof. Evan Torner, geçmişte küresel kültürel olayların büyük ölçüde geleneksel yayın kuruluşlarının gündemiyle şekillendiğini, bugün ise algoritmaların yön verdiği internet ortamında video oyunu topluluklarının da dünya çapında dikkati çekebildiğini söyledi.

GTA serisinin son ana oyununun 2013'te yayımlandığını hatırlatan Torner, o dönemde seriyi oynayan milyonlarca kişinin bugün daha ileri yaşlarda olduğunu, önemli bölümünün artık bir gelire sahip olduğunu ve yeni oyunu satın alma isteğinin de bu ilgiyi beslediğini ifade etti.

Torner, GTA 6'nın yalnızca oyuncuların değil, üretim ölçeğiyle kamuoyunun da ilgisini çektiğini belirterek yaklaşık 1 ila 1,5 milyar dolarlık geliştirme bütçesi, 8 yılı bulan geliştirme süreci ve 5 binden fazla çalışanın projede görev almasının oyunu başlı başına küresel bir ilgi odağı haline getirdiğini dile getirdi.

Oyundaki karakterlere hayat verebilmek için önceki oyunlardakilerin çok ötesinde, el yapımı 600 binden fazla animasyonun hazırlandığını kaydeden Torner, "Bu oyun, sanal dünyalarda dijital gerçekçilik adına yeni standartlar belirlerken, aynı zamanda günümüzdeki stüdyoların pek çoğunun ulaşamayacağı bir seviyeyi temsil ediyor." diye konuştu.

Sosyal medya ve çevrim içi toplulukların büyük oyun lansmanlarını küresel deneyimlere dönüştürdüğünü vurgulayan Torner, "İster Türkiye'de ister ABD'de ya da İskoçya'da olalım, hepimiz bu oyunun tüketicileri olarak benzer bir noktadan yola çıkıyoruz." dedi.

Torner, oyunu satın almayan çok sayıda kişinin de yayın platformlarında canlı yayınları izleyerek karar verdiğini belirterek GTA 5 etrafında yıllardır oluşan yayıncı, mod geliştiricisi ve içerik üreticisi topluluğunun da GTA 6 ile yeni bir döneme taşınacağını kaydetti.

Şiddet içerikli video oyunlarının gerçek hayattaki şiddetle bağlantısı "güçlü değil"

Stetson Üniversitesi Klinik Psikoloji Profesörü Christopher Ferguson, şiddet içerikli video oyunlarının gerçek hayattaki saldırgan davranışlarla ilişkisine yönelik bugüne kadar yapılan araştırmaların, uzun yıllar süren tartışmaların aksine güçlü bir bağlantı ortaya koymadığını söyledi.

Ferguson, mevcut bilimsel kanıtların, şiddet içerikli video oyunlarının suç, okul saldırıları, zorbalık ya da toplum açısından önem taşıyan saldırgan davranışlarla ilişkili olduğuna dair güvenilir bulgular sunmadığını belirterek bu konudaki tartışmaların büyük ölçüde "ahlaki panik" niteliği taşıdığını belirtti.

Ebeveynlerin çocukların medya kullanımına ilişkin gereğinden fazla kaygılanmaması gerektiğini kaydeden Ferguson, "İyi haber şu ki, medya ve teknoloji aslında düşündüğümüz türden zararlı etkilere nadiren yol açar, dolayısıyla biraz rahatlayabiliriz. Bu, her ebeveynin gidip 7 yaşındaki çocuğu için GTA 6 alması gerektiği anlamına gelmiyor ancak diğer yandan ebeveynler biraz daha rahat olabilirler. Ebeveynlerin endişelenmesi gereken çok daha önemli şeyler var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA