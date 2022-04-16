Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu Meksika'nın Aşağı California eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı.

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Aşağı California eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı.

Meksika'nın Aşağı California eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

California, Sonora, turist, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title