Göynük'te anız yangını kontrol altına alındı

BOLU'nun Göynük ilçesinde anız yangını sırasında alevlerin ormana sıçramasının ardından ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde anız yangını sırasında alevlerin ormana sıçramasının ardından ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Anız yangını sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. Alevlerin ormanlık alanda yayılmasının ardından bölgeye çevre ilçelerden ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Takviye ekiplerin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)