GÖRME ENGELLİ ZÜLAL, TOGG İÇİN GELİŞTİRDİĞİ UYGULAMAYI ANLATTI

GÖRME engelli Zülal Tannur, yaptığı seyahati engelli yolculara anlatabileceği 'From Your Eyes' adlı bir uygulama geliştirdi.

GÖRME engelli Zülal Tannur, yaptığı seyahati engelli yolculara anlatabileceği 'From Your Eyes' adlı bir uygulama geliştirdi. Bu ay içerisinde yerli ve milli otomobil TOGG ile entegre olacak uygulamayı anlatan Tannur, "İlk kez yapay zeka bir otomobilde dünya çapında bu noktada kullanılıyor. Bununla beraber aslında ilk kez bir araba görebiliyor. Bu gördüğü şeyleri de kullanıcısına göre kişiselleştirebiliyor" dedi. Tannur, "FYE mobil uygulaması sayesinde bugün aslında hem insanlara varlıkların tamamına görmeyi öğretiyoruz. Bu noktada yapay zekamızı bir kişisel asistan olarak konumlandırıyoruz." şeklinde konuştu.

22 yaşındaki genç girişimci Zülal Tannur, yüzde 5'in altında görme yetisiyle dünyaya geldi. İnsanların yüzlerini, renkleri ve nesneleri doğduğunda tam olarak seçemeyen Tannur, 10 yaşına geldiğinde görme yetisini tamamen kaybetti. Görme yetisinin kaybı genç kıza engel olmadı. 'Bilgisayarlar görebilir mi?' sorusunun yanıtını arayan Tannur, bu sayede 4.5 yaşında bilgisayar kullanmaya başladı. Var olan teknolojilerin üstüne yenilerini ekleyerek hayatına devam eden Zülal, 'From Your Eyes' ı geliştirmeye karar verdi. Tannur, geliştirdiği uygulamayla görme deneyimini hem insanlara hem de makinalara öğretmeye başladı. 3 yıllık süreçte, 7 aydır TOGG için çalışan genç kız "Bütün testlerimizi tamamladık, bu ay içerisinde canlıya almış olacağız. Bu aydan itibaren bütün TOGG araçlarında FYE mobil uygulaması kullanıma açılacak" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını İTÜ Arı Teknokent'te sürdüren Tannur, başarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ankara'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde paylaştı.

GÖRME DENEYİMİNİN EN TEKNOLOJİK VE KİŞİSEL HALİNİ TASARLIYOR

Uygulamanın detaylarını anlatan Tannur, "Ben az gören bir çocuk olarak doğmuştum, yüzde 5'in altında görüşüm vardı. O da insanların yüzlerini, renkleri, nesneleri tam olarak tanıyamama sebep oluyordu. Ben de bunları bilgisayar ortamında büyütüp görmeyi öğrendim. 4.5 yaşında bilgisayar kullanmaya bu vesileyle başladım. 10 yaşında görüşümü tamamen kaybedince bu sefer bunu makinelerle yapmanın yani 'Bilgisayarlar bunu yapabilir mi, görebilir mi?' nin peşinde düştüm. O zamanlar bu teknolojiler çok fazla yoktu. Önce o teknolojilerin gelişim sürecine tanıklık ettim, kullanıcıları oldum. Daha sonrasında geliştirici olarak sorumluluk almaya başladım ve 330 milyon görme engelli var ve görüntü işleme teknolojilerinin peşine düşüyorlar ama biz yeteri kadar hızlı ve kapsamlı bir çözüm üretemiyoruz, görme deneyimini yaşatamıyoruz. Bu noktadan sonra da zaten 'From Your Eyes' ı geliştirmeye karar verdim. 'From Your Eyes', bugün insanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için görme deneyiminin en teknolojik ve kişiselleştirilebilir halini tasarlayan bir yapay zeka teknolojileri firması" dedi.

"GÖRÜNTÜLERİ 15 MİLİSANİYE HIZLA İŞLEYEBİLİYOR"

Tannur, "Bir mobil uygulamamamız var ismi FYE. FYE mobil uygulaması sayesinde bugün aslında hem insanlara varlıkların tamamına görmeyi öğretiyoruz. Bu noktada yapay zekamızı bir kişisel asistan olarak konumlandırıyoruz. API'ımızı da (Application Programming Interface) göremeyen kurumlara entegre ediyoruz. E- ticret platformları gibi havalimanları gibi ve bugün çok bilinen otomobiller gibi . Bu noktada FYE yapay zekası kullanıcılarını asiste ediyor. Mobil uygulamasında göremeyen kullancılarını asiste ederken, görselleri yazıya çeviriyor. Dünyada ilk kez anlık görüntü işleme yapabiliyor, görüntüleri 15 milisaniye hızla dünyanın ilkini gerçekleştiriyor. 865 'ten fazla rengi tanıyıp 37'den fazla ülkede kullanılan bir çözüm aslında." dedi.

"TOGG ARAÇLARINDA 'ARAÇ KİŞİSEL ASİSTANI' OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ"

Tannur, "TOGG araçlarında bir araç kişisel asistanı olarak konumlandırıyoruz. Bu noktada hem sürücüler hem de yolcular için yolculuk deneyimini kişiselleştiriyoruz. Yolculuk boyunca göremeyen yolcular için arabanın algıladığı görüntüleri yazıya çeviriyoruz, betimliyoruz. Kapsayıcı bir çözüm olarak da gören göremeyen bütün yolcu ve sürücüler için bir kişisel asistan olarak çalışıyoruz. Yolcuyu ve sürücüyü tanıyoruz. Kaza tahminlemesi yapabiliyoruz. Yani yolcular ve sürücüler için hem tam konforlu hem de tam güvenli bir yolculuk inşa etmek için çalışıyoruz. Boğaz Köprüsünden geçiyorsunuz ve sizin için boğaz manzarasını Fatih Sultan Mehmet anlatıyor gibi oyunlaştırmalar da yine yapay zekamızın asistanı sayesinde sunuluyor. Bütün testlerimizi tamamladık, bu ay içerisinde canlıya almış olacağız. Bu aydan itibaren bütün TOGG araçlarında FYE mobil uygulaması kullanıma açılacak" diye konuştu.

"İLK KEZ BİR ARABA GÖREBİLİYOR"

Tannur, "Biz girmeden önce TOGG kameralara sahipti, görüntüleri yine algılıyordu ama bunları anlamlandıramıyordu. Yani bizim görme eylemi dediğimiz şeyi yapmıyordu. FYE mobil uygulaması araca girdiği andan itibaren aslında ilk defa bir görüntü işleme teknolojisi, bir otomobile girdi. İlk kez yapay zeka bir otomobilde dünya çapında bu noktada kullanılıyor. Bununla beraber aslında ilk kez bir araba görebiliyor. Bu gördüğü şeyleri de kullanıcısına göre kişiselleştirebiliyor" dedi.

"İKİNCİ SIRADA HAVALİMANLARI VAR"

Tannur, "Birçok bariyeri kaldırdığımızı düşünüyorum her zaman çünkü görme engelli bir girişimciyim, bir kadın girişimciyim ve çok genç bir girişimciyim. Ben benim hikayemin ve From Your Eyes'in yolculuğunun birçok kişiye de ilham olmasını istiyorum. 2024 hedeflerimizde otomotiv sektöründe büyümek var, ikinci sırada tabi ki havalimanları var. IGA'yla beraber demo sürecimiz 2023 bitmeden başlıyor olacak. Global havalimanlarıyla devam ettireceğiz. Bu noktada e-ticaret platformları ve bankacılık için de çözümler üretmeye devam ediyoruz. Görüntü işlemenin ihtiyaç duyduğu birçok noktada From Your Eyes'ın akla gelen ilk çözüm olması için çalışıyor olacağız" diye konuştu.

FROM YOUR EYES UYGULAMASI

'From Your Eyes' ile görme engelli kullanıcılar anında fotoğraf çekebiliyor ve mevcut kütüphanelerinde görsel yükleyebiliyorlar. Görüntü uygulamaya yüklendikten sonra görme engelli kullanıcıya yapay zeka tarafından geliştirilen taslak açıklama gönderiliyor. Görme engelli kullanıcı bu taslağın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsa tek tuşla gönüllülere gönderebiliyor. Makina öğrenmesi sayesinde gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı iyileştirmelerle kullanıcılara iletilen ilk açıklamaların verimliliğini artırmayı, böylece gönüllünün iş yükünü en aza indirmeyi hedefliyor. 'From Your Eyes', bu yönleriyle dünyadaki benzerlerinden ayrılan ücretsiz bir asistan teknolojisi olarak ön plana çıkıyor.