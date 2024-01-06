Gönüllü Eczacılar Gazze İçin İlaç Yardımı Kampanyası Başlattı

Gönüllü eczacılar, Yeryüzü Doktorları Derneği aracılığıyla Gazze'de öldürülen meslektaşlarının sunamadığı ilaçları ve hizmetleri sağlayabilmek için "Gazze İlaç Yardımı Kampanyası" başlattı.

Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısına, kefiye ve beyaz önlüklerini giyerek katılan bir grup eczacı, ellerinde Gazze'de hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin yer aldığı dövizleri taşıdı.

Grup adına bir konuşma yapan eczacı Fatih Emin Taşçı, Filistin coğrafyasının yüzyılı aşkın bir süredir bu zulmü yaşadığını ve içinde bulundukları dönemde Gazze'de insan hakları ihlallerinin zirveye ulaştığını söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak sağlık kurumlarını ve ambulansları hedef aldığını belirten Taşçı, "Yüzlerce doktor, diş hekimi ve eczacı bu saldırılarda hayatını kaybetmiştir. Bu işlenen suçlara itiraz eden yeryüzünün değişik coğrafya ve şehirlerindeki insanlar gibi biz de Türkiye'deki eczacılar olarak bu katliama sessiz ve seyirci kalmayacağız. Bu insanlık dramına karşı sessiz kalmayı ve çaresizce beklemeyi, yaptığımız meslek yeminimize ihanet olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşçı, öldürülen meslektaşlarının sunamadığı ilaçları ve sağlık hizmetlerini, Türkiye'nin dört bir yanından kampanyaya katılacak eczacılarla birlikte sağlamaya çalışacaklarını dile getirdi.

Kampanyada sağlanan gelirlerin Yeryüzü Doktorları Derneğinin Gazze projesine bağışlanacağını aktaran Taşçı, Mısır'dan alınan ilaçların Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Gazze'ye ulaştırılacağını anlattı.

Eczacı Hakan Zortul da toplanan nakdi yardımları Yeryüzü Doktorları Derneği aracılığıyla Gazze'ye ulaştıracaklarını belirterek, "Proje bir ay boyunca sürecek. Bir ayın sonunda yaptığımız yardımlarla oraya destek olmak istiyoruz." dedi.