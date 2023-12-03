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Gölcük Tabiat Parkı, Hafta Sonu Tatilcilerin Gözdesi

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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu günübirlik tatilcilerin gözde mekanı oldu. Tatilciler, güzel manzara eşliğinde yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdi ve piknik yaparak hafta sonunu dinlenerek geçirdi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu günübirlik tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük'e geldi.

Tabiat parkındaki gölün çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, güzel manzara eşliğinde fotoğrafı çektirdi.

Yeşillikler içinde piknik de yapan ziyaretçiler, hafta sonunu dinlenerek geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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