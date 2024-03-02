CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı'na eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşları konusunda yaptıkları farklı açıklamalara ilişkin "Bir ekmek arası döner hasretiyle yaşayan emekliden bahsediyoruz ve ona Cumhurbaşkanı çıkmış üst perdeden 'Sana bu maaşı artırmaya param yok' diyor. Senin paran yoksa Anagold'un 7.2 milyon dolarlık vergi borcunu niye sildin? Kur korumalı mevduata bu memleket 800 milyar lira gömdü. Ama emeklinin maaşına zam gerekince 'Bunu yapmamız mümkün değil. Ancak polis maaşından kesmemiz lazım' diyorsunuz. Bu acınaklı bir tutumdur, Türkiye'de vatandaş bunu değerlendiriyor, 31 Mart'a 30 gün var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Yıl dönümünde 1 Mart tezkeresinin TBMM'de reddedilme süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Günaydın, şunları söyledi:

"1 MART TEZKERESİNİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ KAPALI OTURUMUN TUTANAKLARINI YAYINLAYIN, KİM NE SÖZ SÖYLEMİŞ HEP BERABER GÖRELİM"

"CHP'nin oyları bu tezkereyi reddettirmek için yeterli değildi. Peki kimler bu tezkerenin geçmesi için özel bir gayret içerisindeydi? Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül öyleydi. AKP içerisinde bazı milletvekillerinin bizimle beraber hayır oyu kullanması gerekiyordu ki bu tezkere geçmesin. Bursa Milletvekili ve AKP Genel Başkanı Ertuğrul Yalçınbayır, hayır dedi. Zeki Ergezen'e, Bayındırlık Bakanı'yken hayır demişti, selam olsun. Mehmet Aydın, AKP'nin bakanıyken hayır demişti, selam olsun. Bir daha bu insanlar bırakın bakan edilmeyi, milletvekili dahi yapılmadılar. Suçları neydi? Amerika'nın çıkarına AKP ile iş birliği yapmamak ve evet dememek. Birisi Recep Tayyip Erdoğan'ı anti-emperyalist, anti-Amerikancı olarak tanımlarsa 1 Mart 2003 tarihine geri dönsün. Aradan 21 yıl geçti, o gün bir kapalı oturum yapıldı. Bu kapalı oturumun tutanakları neden yayınlanmıyor hala? Yayınlayın, kim ne söz söylemiş hep beraber görelim. AKP'nin karşı çıkışıyla bu tutanaklar açıklanmıyor. Açıkladığı gün bugün hamaset yapanların aslında emperyalist çıkarlara hizmet etme konusunda ne kadar tereddütsüz olduklarını göreceğiz."

Anayasa Mahkemesi'nin 27-28 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayınlanan bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine (CBK) yönelik iptal kararlarına ilişkin de konuşan Günaydın, şöyle devam etti:

"AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ CBK'LARI DA NOKTASINA VİRGÜLÜNE DOKUNMADAN BİR GECE YARISI MECLİS'TEN GEÇİRMEYE ÇALIŞACAKLAR"

"Türkiye'nin ilk ve en önemli CBK'sına karşı CHP AYM'ye gidiyor, AYM bunu 5,5 yıl inceliyor, sonra da Anayasa'ya aykırı olduğunu fark ediyor ve iptal kararını veriyor. Ne kadar sonra Resmi Gazete'de yayınlanıyor biliyor musunuz AYM kararı, tam 4 ay sonra; 27 Şubat 2024 tarihinde. Bunun neresini makul, hukuka uygun değerlendireyim? Bu karar yayınlandığı tarihten 9 ay sonra yürürlüğe girer diyor, bu 9 ay aslında idarenin yeni bir düzenleme yapması için kendisine tanınan süredir. Şöyle bir işlevi vardır, Anayasa'ya aykırı olan bu hükümlerin tamamını 9 ay boyunca tepe tepe kullanma hakkına ve yetkisine sahipsin. Bir hukuk devletinde bu iptalden sonra TBMM'nin derhal bunlara yönelik vaziyet alarak AYM kararına uygun bir düzenleme yapması lazım. Bugün görüşülmekte olan yargı paketinde gördüğümüz gibi onu da noktasına, virgülüne dokunmadan bir gece yarısı Meclis'ten geçirmeye çalışacaklar. Bunun adı da hukuk olacak."

2 gündür TBMM Genel Kurulu'nda yapılan yargı paketi görüşmelerine dair süreci de aktaran Günaydın, şunları dile getirdi:

"MECLİS'İ ÇALIŞTIRMAMAYA YÖNELİK ÇABANIZ BİZİM DUVARLARIMIZA VURACAKTIR VE GERİ DÖNECEKTİR"

"Bunu bir dayatma ile yapmaya çalıştıkları için biz de Meclis'te İçtüzük'ten kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz. Bununla herkesi terörist olarak yaftalamak haklarını ellerinde tutuyorlar. AYM'nin iptal kararına karşın virgülüne dokunmadan aynı düzenlemeyi yasa konusu yapmaya çalışıyorlar. TMSF'nin kayyum olarak atadıklarına idari, mali, hukuki özerklik kazandırmak istiyorlar. Emeklilere yönelik de 3 bin lira gibi acınaklı bir ikramiye düzenlemesini getirmeye gayret ediyorlar. CHP olarak biz burada milletvekili arkadaşlarımızla büyük bir kararlılıkla duruyoruz. CHP'nin 25 milletvekili buradadır, geriye kalan milletvekillerinin tamamı sahada vatandaşlarımızın dertlerini çözmek için gayret etmektedir. AKP'nin de 200 milletvekili Meclis'te çakılı durumdadır. Kulise sandalyeler koydular oturdular. Odalarına gidiyorlar, yoklama istiyoruz yoklamaya zamanında yetişmiyorlar. Bu hem gayriciddi hem de zavallı bir durumdur. TBMM'nin onurunu hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Meclis'i çalıştırmamaya yönelik çabanız bizim duvarlarımıza vuracaktır ve geri dönecektir."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarına yönelik açıklamasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"EMEKLİYE PARAN YOKSA ANAGOLD'UN 7.2 MİLYON DOLARLIK VERGİ BORCUNU NİYE SİLDİN?"

"Biz bu filmi daha evvel görmemiş miydik? Bu iyi polis kötü polis oyununu bu memleket çok açık olarak gördü. Erdoğan'ın itiraf ettiği birkaç şey var; 21 yıl sonra Hazine'nin tam takır olduğunu ve emeklisine insan onuruna yakışır maaş veremeyeceğini ifade ediyor. Çok tehlikeli, sınıfları, kesimleri, insanları birbirine düşürecek açıklama yapıyor. Diyor ki emekliye, 'Sana para verirsem, memurun maaşından kesmek zorunda kalacağım'. Bir süre polis diyecek ki benim maaşımdan kesme emekliye verme. Bir emekli protesto yürüyüşünde polisin tutumu buna göre şekillenecek...Bana gözleri dolarak anlatıyor adam. Bir ekmek arası döneri yemeyeli yıllar oldu diyor. Bir ekmek arası döner hasretiyle yaşayan emekliden bahsediyoruz ve ona Cumhurbaşkanı çıkmış üst perdeden sana bu maaşı artırama param yok diyor. Senin paran yoksa Anagold'un 7.2 milyon dolarlık vergi borcunu niye sildin? Kur korumalı mevduata bu memleket 800 milyar lira gömdü. Zenginin parasını büyütmesi için 800 milyar lirayı, Merkez Bankası'ndan ve Hazine'den veriyoruz. Ama emeklinin maaşına zam gerekince 'Bunu yapmamız mümkün değil. Ancak polis maaşından kesmemiz lazım' diyorsunuz. Bu acınaklı bir tutumdur, Türkiye'de vatandaş bunu değerlendiriyor, 31 Mart'a 30 gün var."

"3 TANE PLAKAM VAR, BUNLARI TAHSİS ETMEK HAKKIM VAR"

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in İBB'nin aracını sekreterine kullandırdığı iddiasına ilişkin soruya da Günaydın "Bu Osman Gökçek'in iftirasıdır bu. İBB'nin aracını almışım, sekreterime kullandırıyormuşum. Gerçek ne; sekreterim dediği kişi Kadriye Kasapoğlu, İBB'nin Özel Kalem Müdürü. Benim sekreterim yok birincisi yalan. İkincisi, İBB'nin aracını ben kullanıyormuşum ve ben aracı ona tahsis etmişim. Araç, İBB'nin aracı, konunun benimle alakası yok. Benden ricaları nedir? Konvoyda Ekrem Bey'i takip ederken özel kalem müdürü, sürekli trafik cezaları yiyor ve bunları ödemek zorunda kalıyorlar. Plaka korumalarınızdan bir tanesini verebilir misiniz dediler. Ben plaka korumamı arsıza, hırsıza, mafya liderine vermemişim. Benden bunu rica eden uzun zamandandır tanıdığım İBB'nin Özel Kalem Müdürü'ne tahsis etmişim. 3 tane plakam var, bunları tahsis etmek hakkım var. Bunu benimle bağlantılandıranlar ABB'nin aracını, ABB Başkanlığı'nı kaybettikten sonra utanmadan yıllarca kullananlardır, ABB lojmanını utanmadan yıllarca işgal edenlerdir. Ankara'yı parsel parsel satanlardır" cevabını verdi.