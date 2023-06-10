Göçmen kaçakçılarına İzmir merkezli operasyon: 17 gözaltı

İZMİR - Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlere aracılık ettiği değerlendirilen göçmen kaçakçılarına yönelik, İzmir merkezli 6 ilde gerçekleşen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde operasyon gerçekleştirdi. Izmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülen operasyonda, ilk olarak 5 ayrı adrese baskın yapıldı. İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 569 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 5 yelkenli tekneye el konuldu. Göçmen kaçakçısı şüphelileri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 Haziran günü İzmir merkezli Muğla, Aydın, İstanbul, Antalya ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonda ise, 26 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.