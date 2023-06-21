Giresun'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Tirebolu-Kürtün kara yolunda Güvenlik Tüneli'nin girişinde Ş.Z. (56) idaresindeki 28 ACE 518 plakalı kamyon, karşı istikametten gelen Yaşar Kılıç (63) yönetimindeki 24 AAJ 287 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Minibüs sürücüsü Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel