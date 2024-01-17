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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Öğrenciyi Ziyaret Etti

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Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, ilkokul öğrencisi Zeynep Nisa Kahraman'ın yeni yıl tebrik kartını aldıktan sonra sınıfını ziyaret etti ve öğrencilerle sohbet etti. Başsavcı, öğrenciye teşekkür ederek sınıf öğretmeni ve öğrencileri adliye sarayına davet etti.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kendisine yeni yıl dolayısıyla tebrik kartı gönderen ilkokul öğrencisini sınıfında ziyaret etti.

Espiye Süleyman Demirel İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Kahraman, Başsavcısı Akkiraz'a, "Ben okuma yazma öğrendim. Vatanıma, milletime hayırlı bir birey olmak istiyorum. Yeni yılınızı en işten dileklerimle kutluyorum." yazılı yeni yıl tebrik kartı gönderdi.

Bunun üzerine Kahraman'ı sınıfında ziyaret eden Akkiraz, tüm öğrencilerle sohbet etti.

Kahraman'a teşekkür eden Akkiraz, sınıf öğretmeni Aslı Açıkgöz ve öğrencileri Giresun Adliye Sarayına davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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