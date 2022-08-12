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Ceza ve Tevkifevleri'nden Gezi tutuklularına ilişkin haberlere açıklama

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Ceza ve Tevkifevleri'nden Gezi tutuklularına ilişkin haberlere açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından "Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" şeklinde çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine mevzuat çerçevesinde izin verilmektedir" denildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından "Gezi tutuklularına arkadaş yasağı" şeklinde çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine mevzuat çerçevesinde izin verilmektedir" denildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında 'Gezi tutuklularına arkadaş yasağı' şeklinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ceza ve infaz kurumlarında hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ailesi ve arkadaşları tarafından ziyaretlerine mevzuat çerçevesinde izin verilmektedir. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Tayfun Kahraman ve Şerafettin Can Atalay ile Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümözlü olarak bulunan Ayşe Mücella Yapıcı'nın ailesi ve arkadaşlarının ziyaretlerine yasal mevzuat çerçevesinde izin verildiği, ilgili mevzuata aykırı bir uygulamanın yapılmadığı tespit edilmiştir" denildi. - ANKARA

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