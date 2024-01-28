Aydın Germencik'te Asayiş, Narkotik ve Trafik Uygulaması Yapıldı
Aydın'ın Germencik ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ayrı noktada uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 150 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 35 araç kontrol edildi. Denetimlerde 8 araca trafik yönünden 53 bin lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde asayiş, narkotik ve trafik uygulaması yapıldı.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ayrı noktada uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 150 kişiye GBT sorgusu yapıldı, 35 araç kontrol edildi.
Denetimlerde 8 araca trafik yönünden 53 bin lira idari para cezası kesildi, 1 araç trafikten men edildi.