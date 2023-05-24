- Geri dönüşüm malzemeleri 'iyiliğe' kazandırılıyor Manisalı öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri ürünlerle hem doğayı koruyor hem de depremzedelere destek oluyor Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen "Atıklar İyiliğe Dönüşsün"...

- Geri dönüşüm malzemeleri 'iyiliğe' kazandırılıyor

Manisalı öğrenciler atık malzemelerden ürettikleri ürünlerle hem doğayı koruyor hem de depremzedelere destek oluyor

MANİSA - Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen "Atıklar İyiliğe Dönüşsün" projesiyle el işi örgü ürünleri hem çevrenin korunmasına destek oluyor hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlara gönderilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Atıklar İyiliğe Dönüşsün" projesi hayata geçirildi. El Sanatları ve Ayakkabı Tasarımcılığı Öğretmeni Nevcan Büyükkeskin önderliğinde projede görev alacak öğrenci, öğretmen ve personel ile kurulan ekip okulda sıfır atık atölyesi kurdu. Sosyal medya üzerinden de insanlara ulaşan ekip geri dönüşümün önemini ve gerekliliğini anlattı. Atık iplik, kumaş, yün, kağıt ve düğme gibi malzemeleri toplayan ekip bu malzemelerle ürünler üretmeye başladı. Proje ekibi tarafından atık malzemelerle hem insanların günlük hayatta kullanabileceği ürünler üretirken, çocuklar için de bez bebek ve oyunlar üretti.

Proje ekibi depremzedeleri de unutmadı. Üretilen malzemeler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzede vatandaşlara ulaştırıldı. Ekip ayrıca penye kumaş atıkları ve atık iplerden ördüğü rengarenk baykuş çantalar üretti. Üretilen bu çantaların içine çikolata, şeker gibi hediyeler koyarak Kahramanmaraş Görme Engelliler Okulunu'na gönderdi. Atık kumaş ve iplikler kullanarak saç tokaları da üreten ekip, ürünleri yine deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Proje hakkında bilgi veren proje öğrencilerinden Ayşe İçen, "KYK yurdunda kalan depremzedelere yaptığımız çalışmaları götürdük. Sosyal medyayı kullanarak ulaşabileceğimiz kadar çok insana geri dönüşümü anlattık. Atık malzemeleri toplayarak çanta, bere, elbise, etek yaptık. Bu işe gönül veren öğrenci, öğretmen ve personel ekibimizi kurduk. Okulumuzda sıfır atık proje sınıfımızı kurduk. Ana okullarına gittik ve sınıflarda bilgilendirmeler yaptık" dedi.

"Çevreyi bilinçlendirerek iyilik hareketi başlatmayı hedefledik"

Atık malzemelerden üretilen ürünleri deprem bölgelerine gönderildiğini söyleyen Proje Danışmanı ve El Sanatları ve Ayakkabı Tasarımcılığı Öğretmeni Nevcan Büyükkeskin, "Projemiz sıfır atık projesi. Çevreye duyarlı olmak ve farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Sıfır atık çerçevesinde öğrencilerimizden ve velilerimizden gelen kullanılamayan eşyaları yeni ürünlere dönüştürüyoruz. Gençliğe ve erken yaşta geri dönüşümün önemini anlatmayı hedefliyoruz. Biz de anaokullarında, engelliler okullarında bilinçlendirmeler yaptık. Erken yaşta bu projede yer almalarını istedik. Çevreyi bilinçlendirerek iyilik hareketi başlatmayı hedefledik. Deprem bölgelerine de çeşitli yardımlarda bulunduk. Bayram paketleri hazırladık. Çantaların içerisine jelibonlar, şekerler çocukları mutlu edecek şeyler koyduk. Çanta, bere, tişörtleri keserek artık malzemeleri kullanarak oyuncaklar, çocuklara tokalar, görme engelli bireyler için elleriyle hissedebilecekleri baykuş motifli çantalar ürettik. Onların içini de şekerlemelerle doldurduk. Kırk yama adı verilen seccadeler, kırk yama parçalarla üretilen yatak örtüleri ve yastık kılıfları ürettik" diye konuştu.

"Geri dönüşüm hareketiyle israfı ve savurganlığı önlüyoruz"

Toplumda geri dönüşüm bilincini yaymayı hedeflediklerini söyleyen Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmi Çinici, "Bilimsel çalışma metoduyla okulda ve uygulama sahasında yaparak, yayarak ve yaşayarak öğreniyor ve bir başkasına öğretiyoruz. Biz geri dönüşüm hareketiyle israfı ve savurganlığı önlüyoruz. İnsana, canlıya, dünyaya bahşedilen nimetleri ve yine bu insan oğluna emanet edilen eşyanın kıymetini bilmek ve bildirmek, bu bilinci uyandırmak ve farkındalık için atıklar iyiliğe dönüşsün diye çalışıyoruz" dedi.

Projede üretilen ürünleri bizzat deprem bölgesindeki vatandaşlara teslim eden Manisa İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Okan Şahin, "Bana bu projeden bahsedildiği zaman çok güzel bir proje olduğunu söyledim. Üretilen ürünleri bizzat Kahramanmaraş ve Hatay'da depremzedelere dağıttım. Görme engelliler okulunda da ürünlerimizi dağıttık. Duygularımız yoğunlaştı. Bu da bizi manevi anlamda çok mutlu etti. Sözlerle anlatılamaz yaşamak lazım. 4 defa bölgeye gittik. Çok duygulandık. Kelimelerle anlatmak zor" ifadelerini kullandı.