Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan'da görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyaret kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaılı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulunmuştur" denildi.