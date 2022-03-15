Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ile görüştü

AA - Harun Kutbe - Güncel
 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı Orgeneral Lavigne ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı (SACT) Orgeneral Philippe Lavigne ile bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Müttefik Dönüşüm Komutanı (SACT) Orgeneral Philippe Lavigne ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Orgeneral Lavigne ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Lavigne, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, NATO kapsamındaki askeri ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

geri dönüşüm, Genel Kurmay, Yaşar Güler, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title