Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filistin Gençlik Forumu'nda konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi raporların 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binden fazla Filistinli sporcu, antrenör, hakem ve spor yöneticisinin şehit edildiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde organize edilen Filistin Günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nun açılış töreninde, Türkiye ile Filistin arasında çok güçlü bir kardeşlik bağının olduğunu belirtti.

Bu bağın zor zamanlarda daha da güçlendiğini dile getiren Bak, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi Filistin halkının haklı davasının ve bağımsız Filistin devletinin yanındadır. Bugün bu programı gerçekleştirirken, Gazze başta olmak üzere bölgemizde tırmanan savaşların ve zulmün derin üzüntüsünü taşıyoruz. Filistin'de yaşananlar Gazze ile de sınırlı değil. İsrail'in masum sivillerin hayatını hiçe sayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve Ortadoğu'yu her geçen gün genişleyen bir savaş alanına sürükleyen saldırılarını şiddetle lanetliyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, İsrail'in amacının, Filistin devletini engellemek, Filistin topraklarını gasp etmek, sömürgeci bir düzen kurmak olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in, barışın Filistinlilerin haklarının iadesi anlamına geldiğini bildiğini ve bunu önlemek için kaosa yatırım yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze'de işlenen soykırımın, Filistin'de devam eden İsrail zulmünün karşısında en fazla direnen ülke olduğunu anlatan Bak, şunları kaydetti:

"Hem diplomatik olarak sesimizi yükselttik hem de dünyada İsrail ile ticaretini tamamen kesen yegane ülke olarak en somut tedbiri aldık. Ülkemizin Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır ile birlikte yürüttüğü kararlı girişimler bölgede ateşkesin sağlanmasında kritik rol oynadı. Gazze'de ateşkesin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün burada gençler başta olmak üzere insanlığın uğradığı o acımasız soykırımı insanlığın ortak vicdanına haykırmak için toplandık. Resmi raporlar 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binden fazla Filistinli sporcu, antrenör, hakem ve spor yöneticisinin şehit edildiğini ortaya koyuyor. İsrail, saldırılarıyla Filistin'de spor altyapısının yüzde 90'ını tamamen yok etmiştir. Filistin Futbol Federasyonu binası dahil 285'in üzerinde spor tesisi yerle bir edilmiştir. Çocukların hayal kurduğu, gençlerin geleceği olan o spor alanları, stadyumlar bugün birer toplu mezarlığa, gözaltı merkezine ve çadır kente dönüştürülmüştür ama bütün bunlar asla ve asla Filistinli gençleri durduramaz. İşte onlar tekrar spor için mücadele ediyorlar."

Gazze'ye düşen bombalar yüzünden uzuvlarını kaybeden kahramanların, dünyayı hayran bırakan engelli futbol takımları kurduğunu hatırlatan Bak, bu asil ve dik duruşun tüm dünyaya sporun Filistinli gençler için sadece fiziksel bir aktivite veya rekabet alanı olmadığını, işgale karşı direniş kimliğini koruma ve hayata en güçlü şekilde tutunma aracı olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Türkiye olarak, tüm dünya olarak sesimizi yükselteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filistin'in bütün insanlığın kanayan yarası olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere 'Bebekler uyurken susulur, bebekler öldürülürken susulmaz.' Sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hep birlikte, gençlerimizle beraber Türkiye olarak, tüm dünya olarak sesimizi yükselteceğiz. Çocukların, kadınların, masum insanların yaşadığı acıya sırtımızı dönmek, açlığı, yıkımı ve zulmü görmezden gelmek insanlığa yakışmaz." diye konuştu.

Konya'nın sadece Anadolu'nun değil, İslam medeniyetinin, ilmin, irfanın kalbi olduğunu anlatan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konya, 2022 yılında 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 'Birlik güçtür' mottosuyla kusursuz şekilde ev sahipliği yapmıştır. İslam Dünyası Spor Başkenti, Dünya Spor Başkenti ve 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanlarını gururla taşıyan bu kadim şehir, bugün de spor diplomasisinin en asil örneğini tüm dünyaya göstermektedir. Bu akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Filistin Milli Futbol Takımı tarihi dostluk maçının sloganı taşıdığımız ruhu en net şekilde özetlemektedir; 'Bizim evimiz sizin evinizdir.' Konya'ya hoş geldiniz. Konya'da yeşil sahada kurulacak olan kardeşlik köprüsü, Filistin'in elinden zorbalıkla hukuksuzca alınan ev sahibi olma hakkını ve saha avantajını uluslararası düzene inat yeniden tesis etmektedir. Filistinli kardeşlerimiz, kahraman sporcularımız bu akşam yabancı bir sahada değil, kendi evlerinde öz kardeşleriyle sahaya çıkacaklar."

Türkiye'nin Filistin'in huzura kavuşmasının ardından yıkılan spor altyapısının yeniden imarı sürecinde ve Filistinli gençlerin yeniden sahalara dönmesinde üzerine deşeni yapmaya hazır olduğunu ifade eden Bak, Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceğini bildirdi.

"Filistin bayrağını taşıyan Lamine Yamal'a teşekkür ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazze'de yaşanan acıların unutulmasına, yaşananların sıradanlaştırılmasına, masumların feryadının dünyanın gündeminden düşürülmesine asla müsaade etmeyeceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi, Filistin Futbol Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyemiz, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve Bakanlığımız çalışanlarına, burayı şereflendiren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Filistin Gençlik Forumu programımızın İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara, adalete ve kalıcı barışa vesile olmasını diliyorum. Konya, Filistin halkına hem bugün hem de evvelce tüm kalbiyle kucak açan, Filistin davasını gönülden sahiplenen şehirlerimizin başında gelmektedir. Şimdi burada bir teşekkürü de bazı sporculara yapmak istiyorum. Evet, hep beraber hatırlıyoruz. Şampiyon olan Barcelona'da, İspanya takımında Filistin bayrağını taşıyan Lamine Yamal'a teşekkür ediyoruz. Coşkuyla meydan okuyan İspanyol taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Yine dün akşam İsrail maçında rakibinin elini sıkmayan ve onlara meydan okuyan İrlanda Milli Futbol Takımı'na teşekkür ediyoruz. Yine İskoçya'nın Celtic takımına teşekkür ediyoruz. Tribünlerde coşkuyu da artırarak Filistin'in yanında olduklarını söyleyenlere teşekkür ediyoruz. Yine bizim futbol takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman yüreğimiz Filistin'le beraber olacak."

Kaynak: AA