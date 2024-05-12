Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Filistin'deki Annelerin Zorluklarına Dikkat Çekti
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Anneler Günü dolayısıyla Filistin'deki anneler ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, annelerin çocuklarına verdiği nasihatlerin sözleri ve Filistin'deki annelerin ve çocukların yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğraflar yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'deki anneler ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekti.
Enes Eminoğlu'nun sosyal medyasında paylaştığı videoda, kendisinin ve gençlerin elinde tuttuğu kağıdın ön yüzünde annelerin çocuklarına verdiği nasihatlerin sözleri yer aldı. Kağıdın arka yüzünde ise Filistin'deki annelerin ve çocukların yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğraflar bulundu.
Videonun sonunda ise "Evet, annelerin dilinden düşmeyen o sözlerdi. Her saatte 2 annenin, her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü Gazze'de 219. gün." mesajı paylaşıldı.