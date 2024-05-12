Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Filistin'deki Annelerin Zorluklarına Dikkat Çekti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'deki anneler ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Enes Eminoğlu'nun sosyal medyasında paylaştığı videoda, kendisinin ve gençlerin elinde tuttuğu kağıdın ön yüzünde annelerin çocuklarına verdiği nasihatlerin sözleri yer aldı. Kağıdın arka yüzünde ise Filistin'deki annelerin ve çocukların yaşadığı zorlukları yansıtan fotoğraflar bulundu.

Videonun sonunda ise "Evet, annelerin dilinden düşmeyen o sözlerdi. Her saatte 2 annenin, her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü Gazze'de 219. gün." mesajı paylaşıldı.