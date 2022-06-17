Beyoğlu Belediyesi'nin Savunma Sporları Kurslarında eğitim alan genç karateciler yeni kuşaklarına kavuştu. Karate Eğitim Semineri ve Kuşak Terfi Sınavları'nda başarılı olan genç karatecilere, yeni kuşaklarını ve katılım belgeleri Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız takdim etti.

Beyoğlu Belediyesi spora ve sporcuya verdiği destekle geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Belediyeye ait ilçenin altı farklı noktasından bulunan spor tesislerinde her yıl yaklaşık yüz bin gence eğitim veriliyor. Savunma sporlarından yelkene, yüzmeden okçuluğa kadar onlarca branşta verilen eğitimlerle uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek genç sporcular yetiştiriliyor. Yoğun ilgi gören kursların başında ise Karate Kursu geliyor. 2021-2022 eğitim döneminde Karate kursuna katılan 150 öğrenci, alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan genç sporcular için Emir Efendi Spor Tesisinde Diploma Töreni düzenlendi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sporcular ve aileleri katıldı.

GENÇ KARATECİLERE, YENİ KUŞAKLARI VE KATILIM BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ

Etkinlikte sahaya inen genç sporcular sergiledikleri kata ve teknik gösterisinde hünerlerini sergiledi. Başkan Yıldız da sahaya inerek gençlerle birlikte karate yaptı. Daha sonra Karate Eğitim Semineri ve Kuşak Terfi Sınavları'nda başarılı olan karatecilere, yeni kuşakları ve katılım belgeleri takdim edildi. Daha önce Beyoğlu Belediyesi'nin kurslarında eğitim almış ve Türkiye'ye uluslararası müsabakalarda madalya kazandırmış olan sporcular Tuana Korkmaz, Arda Tayyip, Enes Malik Topcu, Mehlika Akıl, Ayhan Efeoglu, Feyza Turgut, Fehmi Tuna Kara ve Boran İşçi de törene katılarak genç sporcuları yalnız bırakmadı.

"HER DAİM GENÇ SPORCULARIMIZIN DESTEKÇİLERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sporun her alanında gençlere destek verdiklerini belirten Yıldız, "Beyoğlu Belediyesi Emir Efendi Spor Tesisleri'nde savunma sporu eğitimi alan öğrencilerimizin diploma törenini gerçekleştirdik. Bu gençlerimizin gelecekte milli formalarıyla ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edeceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yolculukta da Beyoğlu Belediyesi olarak her daim destekçileri olmaya devam edeceğiz. Daha önce belediyemizin kurslarında eğitim almış ve ülkemize uluslararası müsabakalarda madalya kazandıran sporcularımız da bugün bizlerleydi. Hep birlikte genç sporcularımızın sevincine ortak olduk" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel