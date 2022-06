Selin izleri gündüz netleşti - Haberler

Gece saatlerinde başlayan ani yağış nedeniyle dereler taştı evleri su bastı Sivas-Kayseri Karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Gemerek'te yaşanılan sel felaketinde can kaybı olmazken birçok ev ve iş yerini su bastı. Selin yaraları Sivas Valiliği, Sivas İl Özel idaresi, Gemerek Kaymakamlığı, Gemerek Belediyesi ve AFAD Ekiplerince sarılmaya çalışılırken çalışmalara Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi de destek verdi. Gündüz selin verdiği zarar daha net gözüktü. Gemerek 1. Etap TOKİ konutları, Gemerek Sanayi Siteleri selin en çok etkilediği yerler oldu. İş yerini su basan Ramazan Ulaş; "Dün akşam bir yağmur yağdı işyerimi hep mahvetti, her yeri çamur etti" dedi. Evini su basan Bilal Yıldırım ise; "Ne olduğunu bizde bilemedik, kendimizi zor kurtardık yani. Eşyalarımızın hepsi zarar gördü. Su seviyesi 3 metreye kadar yükseldi" dedi. Çalışmaları yerinde takip eden Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı; "Dün akşam ilçemizde bir sel felaketi yaşandı. Cenab-ı Allah bu sel felaketinden ilçemizi korudu. Can kaybımız yok ama ani bir yağıştan dolayı, gördüğünüz gibi Gemerek İlçesini kuzeyden-güneye besleyen derelerde aşırı yağış nedeniyle karşıdaki volkanik bombaların dereleri doldurmasıyla büyük bir sel felaketi oluştu. Ama can kaybımız yok. Ekiplerimiz geceden beri çalışmalarına devam ediyor. Bu sel felaketinin zararlarını telafi etmeye çalışıyoruz. Bu arada Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, İl AFAD ekipleri, Devlet Su İşleri, taşıyıcılar kooperatifi, çevre belediyelerin gönderdiği araç ve ekipmanlarla sel felaketinin zararlarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Dün geceden beri halen devam ediyor çalışmalarımız. İnşallah sel felaketinin zararlarını tümüyle ortadan kaldıracağız. İlçemize geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Allah ilçemize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın" dedi.

(Erhan Aksoy - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel