Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Heritage İstanbul'a katıldı

"8. Uluslararası Koruma, Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı Heritage İstanbul"a katılan Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, somut olmayan kültürel miras alanında yetkin çalışmalar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen etkinlikte yer alan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak 20 yılı aşkın süredir kültür dünyası içinde yer aldıklarını ve somut olmayan kültürel miras alanında hizmet verdiklerini kaydetti.

Akcan, bugüne kadar 30'un üzerinde ülkede faaliyetler gerçekleştirdiklerini ve UNESCO'ya akredite bir dernek olduklarını belirterek, "Dernek olarak 2018 yılından beri UNESCO çalışmalarını yürütmekteyiz. Aynı zamanda 50'nin üzerinde yayınımız bulunuyor. 1200'ün üzerinde üyemiz ve 10 bin civarında kayıtlı sanatçımızla kültür dünyamız için değerler üretmeye çalışıyoruz. Kökleri derinlerde olan önemli bir kültürel birikime sahibiz. Biz de somut olmayan kültürel miras alanında yetkin çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Üniversiteler, kültürel miras alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yoğun bir iş birliği içindeyiz. Sanat ve kültür alanında, özellikle somut olmayan kültürel miras alanına yönelik faaliyetler içeren fuarları da fazlasıyla önemsiyoruz. Hemen hemen her yıl bu alanda gerçekleştirilen 2-3 fuarda yer almaya çalışıyoruz. Heritage İstanbul da önemsediğimiz fuarların başında geliyor ve burada yer almaktan son derece mutluyuz." dedi.

"Geleneksel sanat alanındaki erbapların kaydını çıkarmaya çalışıyoruz"

Ahmet Akcan, 2010'dan beri sürdürdükleri, somut olmayan kültürel miras alanında çalışmalar yapan sanatçı ve zanaatkarların envanterine dair projeye de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu envanterleme projesi kapsamında, Türkiye'deki her ilde geleneksel sanat ve zanaat ile uğraşan sanatkar ve zanaatkarların adres ve iletişim bilgilerini tespit ederek bu bilgileri bir web sitesinde toplamaya çalışıyoruz. Bu çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütmekteyiz. Envanter çalışmamızı yürüttüğümüz sitemiz Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 3 dilde faaliyet göstermekte. Bu proje kapsamında Marmara Bölgesi'nin envanter çalışmasını tamamladık. Ege Bölgesi'ni ise şu anda çalışmaya devam ediyoruz ve bu yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Diğer bölgelerimizin de benzer şekilde envanter çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak geleneksel sanatlar alanında üretim gösteren sanat ve zanaat erbaplarının derli toplu şekilde kaydını çıkarmış olacağız."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında 9 ilde yürütülen geleneksel sanatlar alanındaki çalışmaları üstlendiklerini sözlerine ekleyen Akcan, festivalin 1 Haziran'da başlayacak Bursa ayağında geleneksel sanatlar alanında çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Akcan, Türkiye'nin, çeşitli sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik sıkıntılara rağmen, bölgesinde önemli ve sürekli büyüyen bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şunları aktardı:

"Kültür ve sanat sektörü de bu büyümeden payını fazlasıyla alıyor. Geleneksel sanatlar alanında, tarihimizde hiç olmadığı kadar iyiye doğru yol alıyoruz. Şu anda bu alanda ürün veren sanatkar ve zanaatkarlar başta olmak üzere, atölye ve fuarların sayısı da her geçen gün artmakta. Üretilen eserlerin satışı ve uluslararası arenadaki seyyaliyetin de yukarı yönlü ilerlediğini de belirtmek gerekiyor. Bu anlamda hem nitelik hem de nicelik olarak olumlu yönde gelişen bir durumdan söz etmek mümkün. Geleneksel sanatlar alanına, başta Bakanlığımız olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş ciddi yatırımlar yapmakta, fonlarla destekte bulunmakta. Bütün bu desteklerin sonucu olarak, geleneksel sanatlar, sektörleşmeye doğru hızla yol alıyor. Şu anda düzenlenen fuar da bunun en büyük göstergesi ve bu hiç şüphesiz bizler için çok önemli ve kıymetli."