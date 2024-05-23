Gebze'de Lise Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Açtı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yıl sonu sergisinde öğrencilerin yaptığı ürünler sergilendi. Sergide satılan kuklaların geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım amacıyla kullanılacak.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı ürünler yer aldı.
Sergide öğrenciler tarafından tasarlanan kuklaların satışından elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.
Ziya Gökalp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ekrem İbiş, yıl boyunca emek veren öğrencileri onurlandırmak için toplandıklarını söyledi.
Öğrencilerden Şeyma Tığlı ise sergiden elde edecekleri geliri okula bağışlayacaklarını belirterek, derslerde kullandıkları malzemelerin temin edilmesine katkıda bulunacaklarını kaydetti.
Daha sonra öğrenciler müzik ve dans gösterisi sundu.