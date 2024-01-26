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Gazze'de can kaybı 26 bini aştı, Finlandiya: 'Artık yeter, İsrail'in meşru müdafaa zamanı bitti'

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 26 bin 83'e yükseldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek İsrail'in meşru müdafaa döneminin bittiğini ve Gazze'nin insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

- Gazze'de can kaybı 26 bini aştı

Finlandiya : "Artık yeter, İsrail'in meşru müdafaa zamanı bitti"

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 26 bin 83'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybettiği, 377 kişinin yaralandığı duyuruldu. Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 83'e, yaralıların sayısının ise 64 bin 487'ye yükseldiği bildirildi.

Finlandiya : "Artık yeter. İsrail'in meşru müdafaa zamanı artık bitti"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Alman medya grubu RND'ye verdiği röportajda Gazze Şeridi'ndeki insani krize değdi. Bakan Valtonen, " İsrail'in meşru müdafaa dönemi bitti. Çok açık söylüyorum. Artık yeter, Gazze'deki sivil nüfusun derhal insani ateşkese ve insani yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. İsrail'in sivil ölümleri önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyleyen Valtonen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözümü reddetmesiyle durumun çözüme kavuşturulamadığını belirtti. Valtonen, "İnsanlar açlıktan ölüyor ve temiz içme suyundan mahrumlar, bunun başlıca nedeni İsrail. Yurt dışından gelen yardım malzemelerini taşıyan kamyonların sınırı geçmesine izin verilmeli ve herkese gıda dağıtılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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