Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Mayıs kutlamaları

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ertunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir okundu.

Ertunç, 19 Mayıs'ın hürriyet ve İstiklal meşalesinin Samsun'da yakıldığı gün olduğunu belirterek, "19 Mayıs, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak tarihin akışına yön veren bir sürecin başlangıç tarihidir." dedi.

Kutlamalar, Festival Park'taki etkinliklerle devam edecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kasaptaşı Parkı'nda tören düzenlendi.

Belediyelerin farklı spor branşlarında eğitim alan öğrenciler, kurdukları stantlarda gösteri yaptı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile diğer protokol üyeleri, stantları dolaşarak öğrencilerin faaliyetlerine ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı tören, başarılı sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda devam eden programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından verildi.

Etkinlikler, gün boyu kentte çeşitli programlarla devam edecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğinin bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından fotoğraf çektirildi.

İl Müdürü Cemil Boz, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Programa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Muhammed Akın, kaymakamlar ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kilis

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Uğur Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

7 Aralık Stadyumu'nda devam eden törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdür Vekili Tunç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Törene Kilis Valisi Tahir Şahin, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Malatya

Malatya'daki kutlamalar, Sümer Park tören alanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da milletin "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yola çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesinin ilk adımının atıldığını ve bugün de bu önemli günün 105. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından halk oyunları ekipleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcular gösteri sundu.

Törene Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.