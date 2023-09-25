Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda Su Renk Değişimi ve Balık Ölümleri İncelemeye Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan akan suyun kahverengileşmesi ve balık ölümleri üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda su numuneleri alındı. İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması ve hayvan otlatılması yasaklandı.