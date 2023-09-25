Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda Su Renk Değişimi ve Balık Ölümleri İncelemeye Alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan akan suyun kahverengileşmesi ve balık ölümleri üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda su numuneleri alındı. İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması ve hayvan otlatılması yasaklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan akan suyun renk değiştirmesi ve balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndaki suyun kahverengileştiğini ve balık ölümlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çayda incelemede bulundu, sudan numune alındı.
İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması ve çevresinde hayvan otlatılması yasaklandı.