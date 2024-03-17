Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Nurdağı- Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi mevkisinde F.T. yönetimindeki 27 AOJ 211 plakalı otomobil, S.Ü. idaresindeki 27 ARH 753 plakalı otomobil ve S.K'nin kullandığı 33 CJJ 39 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.