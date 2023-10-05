Gaziantep'te Sahte KKTC Ehliyeti Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

GAZİANTEP'te, jandarma operasyonunda 280 bin lira karşılığında sahte KKTC ehliyeti sattığı iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte KKTC ehliyetlerinin Türkiye'de geçerli olmasını fırsat bilen bazı kişilerin sahte ehliyet düzenledikleri bilgisine ulaştı. Ekiplerin araştırmasında bazı kişilerin, sahte olarak düzenledikleri KKTC ehliyetlerini 280 bin liraya satıldığını belirledi. Jandarma ekipleri, araştırmada, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği saptanan 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerindeki aramalarda da 9 cep telefonu, 7 sahte ehliyet ve bunlara ait dokümanlar, 1 otomobil, 5 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 10 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.