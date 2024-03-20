Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen 'Kalkan' operasyonunda göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyonda düzensiz göçmenleri farklı kentlere taşımaya çalışan 3 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı. Ayrıca, 339 yabancı uyruklu kişiye yol izin belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 2 milyon 178 bin lira ceza kesildi.
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik "Kalkan" operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenleri farklı kentlere götürmeye çalışan A.E, M.E. ile Ö.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 339 yabancı uyrukluya, yol izin belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 2 milyon 178 bin lira ceza kesildi.