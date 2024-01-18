Gaziantep'te işletmelerde fiyat denetimleri sürüyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde fiyat denetimlerini gerçekleştirerek, ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi. Denetimlerde esnafa bilgi verilerek, ürünlerin fiyat etiketlerinin masa ve işletme girişlerine konulması uyarısında bulunuldu. Kararlara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacak.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, işletmelerde fiyat denetimlerini sürdürüyor.
Lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelerde denetimlerini gerçekleştiren ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi.
Denetim yapılan işletmelerde esnafa bilgi veren ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin masa ve işletme girişlerine konulması uyarısında bulundu.
Kararlara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.