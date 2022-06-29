Gaziantep'te hububat hasadının ardından saman mesaisi başladı

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 225 bin dekar buğday ve 21 bin 500 dekar arpa ekili alanda hasadın tamamlanmasıyla, tarlalarda saman hazırlığına başlandı.

Toplamda 246 bin 500 dekarlık alanda hububat üretilen iki ilçede, ürünlerin hasat edildiği alanlarda samanlar balyalar halinde ya da çuvallanarak hazırlanıyor.

Biçerdöver sahipleri, ücretsiz olarak saman çekimini gerçekleştirerek en az zararla vagon içerisinde üreticiye teslim ediyor.

Üretici ise isterse samanı balya haline getirerek satışa sunuyor ya da hasat sonunda çuvallayıp kamyonlara yükleyerek çevre il ve ilçelerden gelen talep doğrultusunda satıyor.