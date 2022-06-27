Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi - Haberler

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Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

AA - Zekeriye Şimşek - Güncel
Gaziantep'te eşi ve 2 çocuğunu silahla rehin alan kişi ikna edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildiPınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1'inci katında yaşayan Iraklı Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren kişi ikna edildi

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı binan 1'inci katında yaşayan Iraklı Rami Arap, bıçak ve pompalı tüfek ile eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri Arap'ı ikna etmek için çalıştı. Olay yerine gelen Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından saldırgan ikna edildi.

Teslim olan ve gözaltına alınan zanlı işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

Gaziantep İslahiye Hisarcık Güncel Haberler

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